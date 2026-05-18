En el marco del Día Internacional de los Museos 2026, que se celebra cada 18 de mayo, los Museos Municipales de Gualeguaychú se suman a esta conmemoración con una agenda de actividades que se desarrollará durante todo el mes. Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, la propuesta invita a reflexionar sobre el rol de estos espacios como puentes entre comunidades, miradas y generaciones.

Participan el Museo Casa de Haedo, el Museo Azotea de Lapalma, el Museo Casa Natal de Fray Mocho, el Museo Ferroviario “Enrique Aagaard” de Gualeguaychú, el Museo del Carnaval y el Museo de la Memoria Popular Osvaldo Delmonte -Casa De Deken-, con propuestas vinculadas a la educación patrimonial y al encuentro con la comunidad.

La agenda comenzó el domingo 17 de mayo con la inauguración de una muestra de radios antiguas en Casa de Deken, impulsada por el Museo de la Memoria Popular Osvaldo Delmonte. La exposición recupera la memoria sonora y tecnológica de distintas épocas a través de objetos que forman parte de la historia cotidiana y cultural.

Durante todo el mes, los museos llevarán adelante la propuesta didáctica “Museos en piezas: desarmar, imaginar y volver a unir”, destinada a instituciones educativas de la ciudad. La actividad propone trabajar con rompecabezas construidos a partir de imágenes representativas de cada museo, para que los niños puedan acercarse al patrimonio desde el juego, la observación y la intervención artística.

En cada encuentro, las imágenes serán fragmentadas simbólicamente y cada participante intervendrá una pieza mediante dibujos, palabras, colores, collages o escenas imaginadas. Como cierre, todas las piezas se reunirán en un gran mosaico que dará forma a una nueva imagen compartida, donde las diferencias conviven y enriquecen el resultado final.

En este contexto, el Museo Azotea de Lapalma presentará el 23 de mayo, de 19 a 21 h, la propuesta “Retrato de Desigualdad”, una intervención artística acompañada por una muestra fotográfica que explora las divisiones sociales de otra época a través de la vestimenta. La iniciativa propone revisar cómo las diferencias de clase se manifestaban en la vida cotidiana y, desde esa mirada histórica, invita a reflexionar sobre las desigualdades actuales.

El Día Internacional de los Museos también será ocasión para celebrar el séptimo aniversario del Museo del Carnaval, institución que desde el 18 de mayo de 2019 trabaja en la preservación, investigación y difusión del patrimonio material e inmaterial vinculado al carnaval. En este marco, se anuncia la inauguración de la muestra temporaria “diVino Carnaval”, del artista Alonso Villanova, prevista para el 30 de mayo, de 17 a 19 h. La propuesta, definida como una experiencia de arte ritual, reúne pinturas con identidad territorial bordadas con historia y será acompañada por una degustación de bodegas y sabores locales.

Por su parte, el Museo Casa de Haedo, reconocido como Sitio de Memoria Afro, propone una reflexión en torno a la visibilización de la cultura afrodescendiente, históricamente relegada. El 21 de mayo se realizará una actividad pensada para escuelas, con la participación de Sinergia Teatral, en un mes especialmente significativo por la conmemoración provincial del Día de los Afroentrerrianos y la Cultura Afrolitoraleña.

A través de su patrimonio documental, que incluye registros de compra y venta de personas esclavizadas, censos, testamentos, fotografías y producciones artísticas, el museo invita a conocer la historia de la población afro en la Gualeguaychú colonial y su largo camino hacia la libertad e inclusión social.

Este trabajo se desarrolla en articulación con la comunidad educativa y con la Asociación Civil “Entre Afros”, a partir de propuestas de investigación, difusión y producción cultural que fortalecen el reconocimiento de estos aportes en la identidad local. En sintonía con el lema del DIM 2026, el museo plantea la visibilización y el diálogo como herramientas necesarias para construir una sociedad más inclusiva.

Durante mayo, los Museos Municipales de Gualeguaychú abrirán sus puertas con actividades que invitan a conocer, participar y mirar el patrimonio local desde nuevas perspectivas. Para consultar horarios, actividades y propuestas específicas, la comunidad podrá acceder a las redes oficiales de los museos y del Gobierno de Gualeguaychú.