La ciudad volverá a teñirse de celeste y blanco mañana con uno de los eventos más significativos y convocantes del otoño: la gran fiesta patria del 25 de Mayo. Cada año, miles de vecinos y visitantes se acercan al predio del Parque de la Estación para vivir un día en el que las comidas, la música y las danzas típicas argentinas son las protagonistas.

Pero por sobre todas las cosas, la fecha se vuelve especial para los gualeguaychuenses por el disfrute de reencontrarse con amigos y conocidos, compartir en familia y acompañar a los estudiantes secundarios que ambientan la festividad participando de los bailes y ofreciendo platos tradicionales en sus puestos de venta. Los fondos que recaudan los chicos suelen destinarse a su viaje de egresados y a su participación en el Desfile de Carrozas Estudiantiles.

Los stands, que en esta edición serán 69, se construyen los días previos y se montan horas antes del evento y se dividen en dos categorías: Pulperías y Temas Libres. Cada uno participa de un concurso que busca alentar la ornamentación de los espacios al rescatar las costumbres y tradiciones de la época de la Revolución, para luego ser evaluados por jurados idóneos, quienes premian a los más destacados. La ambientación de época tiene que estar presente tanto en la vestimenta de los participantes como en la decoración del puesto.

“Es muy emotiva la noche anterior de la fiesta cuando toda la familia se encuentra trabajando en la preparación de las pulperías y las casas coloniales, es un evento que toda la comunidad debe acompañar para que los chicos estén más que contentos”, expresó Silvia Videla de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad.

Las comidas y bebidas que se comercialicen deberán ir en línea con las costumbres criollas. Entre las exquisiteces que se podrán degustar habrá asado, choripanes, sándwiches de bondiola y vacío, locro, buseca, tortas fritas, pasteles, mazamorra y empanadas. Este año volverá a realizarse el campeonato a la Mejor Empanada, del cual participarán 60 cursos de escuelas de la ciudad.

Los puestos se instalarán sobre la avenida José Manuel Estrada, en el tramo comprendido entre Aguado y España. Las parrillas y cocinas estarán ubicadas sobre la vereda, mientras que las pulperías se montarán sobre la calle junto a las mesas y sillas. El sector sur de la avenida permanecerá libre para facilitar la circulación del público.

De acuerdo con la lista de precios sugeridos para los stands, se espera que el asado de tira y el asado de vacío ronden los $50.000 el kilo, mientras que el pollo a la parrilla tenga un valor de $30.000 cada uno. Las porciones de locro, buseca y cazuela costarán alrededor de $15.000, y la de guiso $10.000. El precio sugerido para el choripán es de $11.000, y para los sándwiches completos de bondiola y vacío $19.000. Las empanadas, en tanto, valdrán cerca de $30.000 por docena y $3.000 por unidad. La docena de tortas fritas costará unos $8.000, $800 cada una. El pan con chicharrón y el pan casero, por pieza, costará alrededor de $9.000. Por último, la bandeja mediana de papas fritas rústicas podría valer $5.000. También habrá opciones vegetarianas y sin TACC.

Cronograma de actividades

Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y otros funcionarios provinciales, los festejos se llevarán a cabo durante toda la jornada del lunes. Comenzarán por la mañana, a las 9.45 horas, en la plaza San Martín, donde se realizará el izamiento de bandera y se colocará una ofrenda floral en el busto del prócer que lleva su nombre. Finalizado este acto, se procederá a la realización del Tedeum en la Catedral San José.

Luego del acto religioso, desde las 11.30, tendrán lugar las actividades en las instalaciones del Parque La Estación, donde habrá un acto protocolar, presidido por el intendente Mauricio Davico, seguido del desfile cívico-militar, en el que participarán fuerzas armadas y de seguridad, así como también instituciones educativas y agrupaciones tradicionalistas.

Terminados los homenajes y desfiles oficiales, hacia las 12.30 tendrá inicio la gran fiesta popular con la presentación de 86 grupos de baile sobre la pasarela del Corsódromo: 83 estarán conformados por 12 parejas y los tres restantes serán integrados por 24 parejas, entre las que se encuentran agrupaciones locales e independientes provenientes de Paraná y Tigre.

En total, participarán de las danzas típicas 1.032 parejas (2.064 bailarines) que interpretarán el Vals a Gualeguaychú, un chamamé y el Pericón Nacional. Hacia la noche, las mismas agrupaciones volverán a reunirse para el cierre de la jornada a puro candombe, que este año contará con música en vivo de la banda Furia del Oeste y aproximadamente 600 antorchas.

También tendrán su participación las agrupaciones tradicionalistas, quienes cuentan con un espacio especial del predio en el que desarrollarán diferentes destrezas y concursos. Asimismo, diferentes artistas desplegarán su arte en el escenario mayor con diferentes números artísticos y de baile folklórico.

Entre los artistas invitados estará el reconocido grupo Los Carabajal y La Mily, una joven cantante de 14 años que desde niña ha sido una revelación de la escena folklórica argentina, participando de numerosos festivales. La artista fue invitada por el medio nacional TN, que realizará una cobertura especial del evento junto al equipo de su programa Re despiertos.

Cómo estará organizado el predio

Para que tanto la previa como el transcurso del evento se desarrolle de la manera más ordenada posible, las autoridades municipales dispusieron que durante el domingo los baños del Corsódromo permanezcan abiertos de 8 a 23 horas, para quienes se encuentren trabajando en el armado de las pulperías. Luego, durante el resto de la noche y madrugada del lunes, estarán disponibles los baños químicos ubicados sobre la calle Estrada.

El Corsódromo abrirá sus puertas a las 5 de la mañana para que las pulperías puedan ingresar con la comida hasta las 9. Durante esa franja horaria, Tránsito municipal habilitará el paso correspondiente para facilitar la entrada de los vehículos autorizados. Pasada esa hora, no podrá quedar ningún vehículo dentro del circuito.

Durante el evento habrá dos ambulancias para emergencias, las cuales realizarán un trabajo conjunto de prevención y atención médica con los Bomberos y Defensa Civil. Funcionará un puesto sanitario que estará ubicado delante del Centro de Convenciones y el personal de Salud estará identificado con una chaqueta azul y logo municipal. Por su parte, Bromatología recorrerá los puestos durante el desarrollo del evento para acompañar, controlar y asistir ante cualquier inconveniente vinculado a la manipulación o conservación de alimentos.

Operativo de tránsito

Hoy, a partir de las 8 horas, se impedirá el paso en Estrada entre España y Aguado, Ayacucho y José Ingenieros. La restricción se mantendrá hasta el lunes una vez finalizado el evento.

Durante la jornada del domingo, se permitirá el ingreso de vehículos vinculados al armado de stands entre las 8 y las 22. Según el mapa del operativo, habrá sectores definidos para el ingreso y egreso, además de puntos de detención sobre la mano izquierda para ordenar la circulación en la zona de montaje.

En tanto, el lunes, desde las 8 horas y hasta la finalización del desfile, prevista para las 13, se realizarán cortes en Av. Parque y Montevideo, España y Piccini, Piccini y Goldaracena, Tala y Churruarín, y Alberdi y Estrada.

Un cuarto de siglo de tradición

La primera edición de esta celebración local se realizó en 2001, durante la gestión del intendente Emilio Martínez Garbino, cuando la actual asesora de Ceremonial y Protocolo, Silvia Videla, se desempeñaba como directora del área. A partir de su iniciativa, aquel día, la Plaza San Martín se transformó en una aldea colonial con pulperías, fogones y puestos criollos que ofrecían comidas típicas, y generó un clima de época que convocó a vecinos, visitantes, instituciones educativas y agrupaciones tradicionalistas.

La jornada incluyó chocolate caliente, tortas fritas, niños y jóvenes vestidos con atuendos de época, música popular en vivo a cargo de artistas locales y distintas escenas que recrearon el espíritu de 1810. Uno de los momentos más recordados fue la interpretación del Pericón Nacional, concebido como una danza colectiva de la que participaron alrededor de 600 personas.

Este enfoque innovador permitió resignificar la conmemoración patria y transformarla en una experiencia compartida, que fortaleció el sentido de pertenencia y los lazos comunitarios en un contexto nacional particularmente complejo. Con el paso de los años, aquella celebración creció en convocatoria y participación, hasta trasladarse en 2004 a un espacio de mayor capacidad.

Sin embargo, mantuvo intacto el espíritu original. Fue así que hace algunas semanas, la Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró de interés legislativo los 25 años de este evento, que transformó la conmemoración patria en una fiesta popular, participativa e identitaria para Gualeguaychú. En los fundamentos del proyecto, se destacó que la propuesta permitió trascender el esquema tradicional del acto protocolar para dar lugar a una celebración comunitaria, abierta y vinculada al sentido popular de la Revolución de 1810, entendida como un proceso histórico asociado a la soberanía popular y a la participación colectiva.