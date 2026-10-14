El próximo lunes 19 de octubre, a las 10.30 horas, se realizará el acto oficial por el 243.º aniversario de la fundación de Gualeguaychú, en la Plaza de los Antepasados, ubicada en la intersección de Asisclo Méndez y Ayacucho.

La actividad es organizada por el Municipio y se desarrollará en uno de los espacios históricos más representativos de la ciudad, donde se asentó el primer núcleo poblacional, antes de su traslado al emplazamiento actual.

Gualeguaychú fue fundada oficialmente el 18 de octubre de 1783 por Tomás de Rocamora, quien, por disposición del virrey Juan José de Vértiz, llevó adelante la organización de distintas poblaciones entrerrianas. En el caso de Gualeguaychú, el proceso implicó trasladar el asentamiento original hacia terrenos más elevados, menos expuestos a las crecientes del río y con mejores condiciones para su desarrollo.

El lugar elegido para establecer la Villa de San José de Gualeguaychú fue el entorno de la actual plaza San Martín, donde Rocamora dispuso el trazado urbano, la distribución de solares y la ubicación de las principales instituciones civiles y religiosas.

La Plaza de los Antepasados conserva un vínculo directo con aquella etapa anterior a la fundación oficial. Allí se encuentra la Capilla Nuestra Señora del Rosario, que recuerda la presencia de los primeros pobladores y la importancia de este sector en la conformación histórica de Gualeguaychú.

El acto del lunes permitirá conmemorar los 243 años de aquel acontecimiento fundacional y recuperar la memoria de quienes habitaron estas tierras antes de 1783.