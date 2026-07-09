La tarde pareció acomodarse al ritmo de la celebración. Después de una mañana nublada, el cielo se abrió sobre la Costanera y el sol acompañó el inicio del acto, previsto para las 15 h. Desde temprano, la comunidad comenzó a acercarse al río con banderas argentinas, distintivos celestes y blancos, y distintos símbolos patrios, mientras las tribunas y los espacios dispuestos a lo largo del recorrido se iban llenando para compartir una de las fechas mas importantes de la historia Nacional.

La actividad contó con la presencia del intendente Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carrazza, funcionarios y autoridades del Gobierno de Gualeguaychú, legisladores provinciales, autoridades judiciales y eclesiásticas, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, veteranos de Malvinas, veteranos de Bomberos Voluntarios, instituciones educativas, clubes, organizaciones sociales y entidades intermedias de la ciudad.

El acto protocolar comenzó con el saludo del intendente a las fuerzas presentes. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Entre Ríos, en un marco de profundo respeto. También brindó sus palabras el arzobispo monseñor Héctor Luis Zordán, quien compartió una reflexión alusiva a la fecha patria.

Durante su discurso, Davico destacó el valor histórico y actual de la independencia, y sostuvo que “ser argentinos es hacerse cargo de la libertad, es entender que la independencia no se declara una sola vez: se defiende, se cuida y se construye todos los días”.

En ese sentido, el intendente llamó a renovar el compromiso ciudadano con la democracia y con la construcción colectiva del país. “A la historia no la hacen solamente los próceres, sino también los ciudadanos comunes. Construir patria es respetar a las instituciones, valorar el trabajo y entender que el destino es común”, expresó.

Davico también hizo referencia a la necesidad de fortalecer la unidad nacional por encima de las diferencias. “Cuando la selección argentina juega, la celeste y blanca nos atraviesa el corazón a todos. No hay partido político ni rivalidades. Ojalá pudiéramos poner esa misma hermandad en la construcción del país”, señaló.

Asimismo, remarcó la responsabilidad de quienes ocupan funciones públicas y afirmó que “los dirigentes somos empleados del pueblo”. En ese marco, planteó la importancia de dejar a las futuras generaciones “algo serio, armado y organizado”, construido desde la educación y el compromiso con el bien común.

Tras las palabras del intendente, la Brigada Blanca de la Policía Federal Argentina dio apertura al desfile con una exhibición de destreza y coordinación, que incluyó una figura de pirámide humana realizada entre dos motos y fue seguida con emoción por el público presente.

Luego comenzó el desfile cívico-militar, que tuvo como primeros protagonistas a los veteranos de Malvinas y veteranos de Bomberos Voluntarios. A continuación, desfilaron instituciones educativas de la ciudad, entre ellas la Escuela N.º 66 Bartolito Mitre, la Escuela Primaria Luis María Bettendorff, la Escuela N.º 8 Rosendo Fraga, el Instituto Agrotécnico, la Escuela Secundaria Rosa Regazzi y la Escuela Normal Superior.

También formaron parte del recorrido los Espacios Municipales de Primera Infancia (EMPI), adultos mayores del Municipio, escuelas deportivas municipales, clubes de distintas disciplinas, grupos scout, academias de danza, ballets folklóricos y grupos carnavalescos, en una muestra amplia de la vida institucional y cultural de Gualeguaychú.

El desfile continuó con la participación de promotores de salud, cooperativas, fuerzas armadas y de seguridad, entre ellas Ejército, Prefectura, Policía Federal, Policía Provincial, Unidad Penal y Bomberos Voluntarios. También se sumaron vehículos, autos clásicos, el tractor histórico, Gualeguaychú Off Road, karting y la empresa de transporte Mostto.

Antes del cierre, la Brigada Blanca realizó una nueva demostración frente al público, que respondió con una ovación y aplausos sostenidos ante cada acrobacia. La presentación incluyó maniobras de gran riesgo sobre las motos y culminó con una figura que sostuvo las banderas de Argentina y de Gualeguaychú, acompañada por bengalas celestes y blancas, en uno de los momentos más celebrados y sorprendentes de la jornada.

Finalmente, las agrupaciones tradicionalistas completaron el paso por la Costanera con el acompañamiento de un payador en vivo, que marcó el cierre criollo de una celebración que reunió a generaciones, instituciones y expresiones representativas de la ciudad.

De esta manera, Gualeguaychú vivió una jornada patria con una fuerte participación popular, en la que la comunidad volvió a encontrarse en torno a la bandera argentina para conmemorar los 210 años de la Declaración de la Independencia y reafirmar el valor de una patria que se construye todos los días.