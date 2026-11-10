En el marco del Día de la Tradición, las calles de la ciudad tuvieron un desfile de agrupaciones tradicionalistas que reunió a decenas de jinetes y una gran cantidad de vecinos.

La jornada comenzó después de las 18:00 horas con la concentración de los tradicionalistas en la intersección de las avenidas Cándido Irazusta y Montevideo. Desde allí, las agrupaciones emprendieron su marcha a caballo recorriendo la Costanera con destino final en el Monumento al Gaucho, ubicado en la intersección de Luis N. Palma y Misiones.

Al llegar al monumento, se entonaron el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos. Luego, tuvo lugar una intervención artística que incluyó las palabras, versos y música gauchesca a cargo del payador y cantante Cristian Tali, Hugo Sosa y Arturo Norberto "Boyero" Ronconi. También hubo una presentación de danzas típicas por parte del ballet Ecos Entrerrianos.



Sobre la efeméride



El Día de la Tradición se celebra en Argentina cada 10 de noviembre en conmemoración del nacimiento del poeta y escritor José Hernández (1834–1886), autor de El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro.

La fecha honra a José Hernández, quien con su obra plasmó la vida, las costumbres, los códigos de honor y los padecimientos del gaucho, convirtiéndolo en un emblema de la identidad nacional.



Fue oficializado por primera vez en la provincia de Buenos Aires en 1939 mediante la Ley N.º 4756, y más adelante consagrado para todo el territorio argentino por la Ley Nacional N.º 21.154 en 1975.



La jornada celebra las raíces culturales autóctonas, como el mate, el asado, el folclore, la danza, la artesanía y la poesía gauchesca