Gualeguaychú fue sede este jueves y viernes de la final provincial de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, que reunió a más de 300 jóvenes deportistas de diferentes localidades entrerrianas para competir en básquet 3x3 Sub 16, vóley indoor Sub 14 y vóley playa Sub 16.

Luego de una primera jornada que comenzó el jueves con la recepción y acreditación de las delegaciones en el Centro de Convenciones “Malvinas Argentinas” y las primeras competencias, este viernes la actividad se retomó desde la mañana en las distintas sedes deportivas de la ciudad.

Durante esta instancia provincial estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal Raymundo Legaria, y el director de Deporte Social y Educativo de la provincia de Entre Ríos, Ricardo Luppi.

El Club Neptunia, Central Entrerriano, el Polideportivo Municipal Suburbio Norte y el ex Frigorífico, con el gimnasio municipal de vóley, recibieron a los equipos para los encuentros definitorios y las finales de cada disciplina.

En vóley playa Sub 16 masculino, Federal obtuvo el primer puesto y Cerrito finalizó segundo. En la rama femenina, Gualeguay se quedó con el primer lugar, mientras que Gualeguaychú alcanzó el segundo puesto.

Por su parte, en básquet 3x3 Sub 16 masculino, Concepción del Uruguay obtuvo el primer puesto y Gualeguaychú se ubicó segundo. En la rama femenina, el primer lugar también fue para Concepción del Uruguay, mientras que Santa Elena alcanzó el segundo puesto.

En vóley indoor Sub 14 masculino, Chajarí obtuvo el primer puesto y Paraná terminó segundo. En la rama femenina, Paraná se quedó con el primer lugar y San José finalizó en la segunda posición.

La final provincial reunió a delegaciones de distintos puntos de Entre Ríos y tuvo a Gualeguaychú como sede de dos jornadas de competencia. Durante su estadía, los participantes contaron con alojamiento y alimentación, mientras que las actividades deportivas se desarrollaron en diferentes instituciones y espacios municipales.

La ciudad también tuvo presencia en varias de las competencias, con equipos locales en básquet 3x3 masculino, vóley indoor masculino y femenino y vóley playa femenino. Los representantes de Gualeguaychú alcanzaron puestos destacados en varias de las disciplinas.

Con las finales y las premiaciones concluyó la instancia provincial de los Juegos Deportivos Juveniles Evita 2026. Los equipos que obtuvieron la clasificación representarán a Entre Ríos en las finales nacionales, que se desarrollarán en Mar del Plata.