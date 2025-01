Cambia todo cambia. Lo que antes eran uruguayos dejando sus dólares en la ciudad, hoy se transformó en argentinos comprando reales para ir a Brasil. Claro, siempre hablando de aquellos que pudieron sortear la recesión del 2024. Pero uno de los tantos sectores que “no la vio” este año fue el de los hoteleros y los gastronómicos.

“Estamos peor que antes en todo sentido, ha bajado mucho el nivel de ventas, tal vez es un proceso que hay que pasar, no sé si es la solución, eso lo dirá el tiempo y las decisiones que se vayan tomando. Hoy vemos una merma del 20 al 30% en el sector, y si mirás los números del 2023 con el fenómeno de los uruguayos estás 40 o 50% abajo”, marcó Marcelo Friedrich, presidente de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú.

La recesión de 2024 impactó duramente a hoteleros y gastronómicos en Gualeguaychú, con caídas de ventas del 20 al 50% respecto a años anteriores, según Marcelo Friedrich, quien señala que la rentabilidad baja y los altos costos complican aún más la recuperación del sector.

“Hoy la rentabilidad es baja y están todos complicados, los impuestos y servicios se fueron muy arriba, y para un hotelero que tiene 20 empleados no es fácil, tenés que pagar unos $6 millones de luz, otros $8 millones de cargas sociales”, describió.

Acerca del primer fin de semana de enero, Friedrich detalló que “muchos complejos están en un 40 o 50% para enero y viendo que va pasando cada fin de semana, y algunos que pudieron ajustar sus tarifas por debajo de la inflación se volvieron un poco más atractivos en cuanto a precios y pudieron tener alguna mejora, pero estamos viendo eso, que va a ser una temporada que va a ir reaccionando fin de semana a fin de semana. Va a estar complicado de lunes a jueves; y viernes y sábado, con el motor del Carnaval, va a ir traccionando visitantes”.

En este aspecto, aclaró que “al hablar con los prestadores, hay algunos que aseguran que están con al 100% de ocupación y otros al 40%, está muy dispar. Hoy, las termas proyectan tener un 50%, pero capaz que después el pase diario que tienen los fines de semana levanta mucho y termina mejorando esos porcentajes”.

Sobre lo que viene, fue muy claro: las estadías de una semana o más son una especie en extinción. “Vamos a tener una temporada de escapada de fin de semana o de dos o tres días, y la reserva será según el clima, la proximidad y la disponibilidad. Al estar así todas las zonas turísticas, los turistas definen a último momento porque saben que hospedaje van a encontrar, no es como en temporadas anteriores que tenías que reservar sí o sí al menos con 15 días de anticipación. Las reservas de una semana son muy pocas y el que tiene la posibilidad de viajar elige otro lugar. Históricamente, Gualeguaychú nunca ha sido un destino de más de 7 días. En base a las expectativas para 2025 nuestro sector no va a ser uno de los beneficiados. Para nosotros va a ser un año difícil porque la política nacional no tiene contemplado al turismo, así que vamos a tener que seguir remándola”, alertó.

Por su parte, Marisa Yabran, empresaria hotelera, reafirmó el mismo panorama: “Tenemos reservas del 50%, vamos a tener que pelearla esta temporada y apuntar a los fines de semanas. Tenemos muchísimas consultas para las noches de los sábados, pero de estadías prolongadas ninguna. La competencia con Brasil algunos le tienen más miedo que otros, pero esta baja tiene que ver con el contexto general del país y lo que les pasa a todos los destinos turísticos del país, hay muchos argentinos en Punta del Este y yéndose a Brasil, es un combo que el año pasado nos hizo pasar una temporada excelente y hoy nos hace temer por esta que está arrancando”, concluyó.

Además del sector hotelero, los dueños de restaurantes y cervecerías también ven con bastante temor lo que pueda ocurrir durante el verano 2025.

El empresario gastronómico y referente del sector, Agustín Rosado, planteó que “estamos todos expectantes a ver qué va a pasar, todos los lugares turísticos de Argentina están muy preocupados, fíjate lo que son los comentarios de la costa atlántica, y vamos a ver si caemos en esa red o estamos ajenos a todo eso”.

“Por ahora preocupa, estamos esperando a ver qué pasa el fin de semana, pero los niveles de reserva son preocupantes, entre semana andas por Costanera al mediodía y es desolador, y de noche se ve mucha gente de Gualeguaychú, pero vamos a ponerle la mejor onda y espera que pase el fin de semana. No la veo bien, pero por ahí nos sorprende, ojalá el Carnaval sea el motorcito que nos termine salvando”, concluyó.





Uruguay y Brasil, los destinos elegidos

La contracara de la preocupación del sector turístico de la ciudad es la que se vive en los países vecinos que capitalizan la llegada de miles de compatriotas.

La temporada de verano comenzó con un fuerte movimiento turístico en Uruguay, especialmente en el balneario de Punta del Este. Según la Dirección Nacional de Migración (DNM), entre el 20 de diciembre y el 1 de enero ingresaron 149.079 visitantes argentinos a Uruguay.

Un gran atractivo es la cotización cambiaria “más amigable”, ya que los precios en dólares se mantuvieron estables en Uruguay respecto al verano pasado, pero este año resultan más accesibles para los argentinos y, en algunos casos, se muestran competitivos respecto a destinos premium nacionales.

Este verano, las autoridades estiman que llegarán un 20% más de turistas argentinos respecto del año pasado, según señaló Martín Laventure, director de Turismo de la Intendencia de Maldonado.

Por otro lado, el gobierno uruguayo implementó incentivos fiscales para atraer turistas no residentes durante la temporada 2024-2025, lo que favoreció especialmente el consumo de argentinos. Entre las destacadas se encuentran el no pago del 22% del IVA en gastronomía y en el alquiler de autos sin chofer para quienes realicen pagos con tarjetas emitidas en el exterior.

Además, los visitantes que se hospedan en hoteles quedan exonerados del IVA al registrarse con un documento de identidad extranjero. Estos beneficios se extienden hasta el 30 de abril de 2025 e incluyen la posibilidad de solicitar la devolución del 14,4% del IVA en compras como ropa y calzado.

El atractivo económico se potencia gracias al tipo de cambio favorable para los argentinos, con el dólar en una cotización que ronda los 43 pesos uruguayos, en comparación con los 37 del año pasado. Este contexto incentiva el gasto en restaurantes, supermercados y comercios, lo que se evidencia en la reactivación del consumo en las distintas playas de Punta del Este.



Y si de mar se trata, hace meses se anticipaba que viajar a Brasil sería una opción más que económica para los argentinos en esta temporada de verano, y ahora esa predicción se ha convertido en una realidad. Las redes sociales están repletas de videos que comparan precios entre Brasil y Argentina, en los que se destaca las ventajas económicas. Esta tendencia también se refleja en un notable incremento del tránsito en los pasos fronterizos de Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón-Paysandú, Concordia-Salto, Paso de los Libres-Uruguayana y Santo Tomé-São Borja.

Para esta situación confluyeron diversos factores. La eliminación del Impuesto PAIS redujo el costo de las compras con tarjeta de crédito en el exterior, haciendo más accesibles los viajes internacionales. Como resultado, el dólar tarjeta pasó de $1.630 a $1.300, lo que fortaleció el turismo emisivo.

Playa de Canasvieiras, Brasil.

Entre los más de 7.000 kilómetros de costa brasileña, Florianópolis es uno de los destinos más elegidos. Es que la capital del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, cuenta con más de 40 playas con propuestas para todos los gustos, como Jurerê, Brava, Canasvieiras, Armação, Lagoinha, Campeche, Matadeiro, Ingleses y Joaquina, entre muchas otras con variedad de escenarios. Desde un mar tranquilo hasta olas poderosas para practicar surf y deportes acuáticos y largas extensiones de arenas, hasta otras más calmas, como Lagoinha do Norte, con su mar tranquilo al mejor estilo caribeño. Como contraposición, el mar salvaje habita en Joaquina. Ponta das Canas es la más buscada para ver el atardecer sobre el mar.

Además de la belleza de sus paisajes, una de las ventajas es que se trata de un destino cercano que se encuentra a dos horas de vuelo directo desde Buenos Aires o a 1.700 kilómetros en automóvil.

Floripa, como la llaman cariñosamente los lugareños, tiene gran variedad de atractivos turísticos, además de sus playas, una visita a su centro histórico y el mercado público, son perfectos para conocer en profundidad la cultura local.

Los argentinos suelen extender su estadía durante una semana o 15 días. Para quienes van en avión la estadía promedio es de 7 a 10 días, en tanto que aquellos que se acercan en auto suelen quedarse por un mínimo de dos semanas.

En cuanto a valores, se encuentran alternativas muy convenientes, por ejemplo, un paquete básico de siete noches que incluye vuelo, estadía en hotel 3 estrellas con desayuno y traslados cuesta un promedio de 1.000 dólares por persona; o durante enero una estadía de 8 noches, del 18 al 25, se consigue por $1.040.129 e incluye vuelo directo ida y vuelta y alojamiento en hotel dos estrellas. En febrero, del 12 al 19, por ejemplo, un paquete por 8 noches tiene un valor de $1.462.666 por persona e incluye vuelo directo ida y vuelta y alojamiento en hotel 4 estrellas con desayuno buffet y gimnasio. Otro por el mismo período de $1.302.647 por persona, incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, piscina, sauna, solarium, jardín y estacionamiento gratis. Mientras que una opción más económica durante ese mes, también por persona, de $1.140.787 incluye vuelo directo ida y vuelta y estadía en cabaña, con una habitación, un baño, ideal para 3 personas.

Búzios es otro de los destinos elegidos. A 180 kilómetros al norte de Río de Janeiro, la aldea de pescadores que se reveló al mundo en los 60 y cautivó a legiones de argentinos es otro de los destinos preferidos esta temporada. De fácil acceso, con muchas playas y una amplia variedad de servicios, con el tiempo se ha convertido en un destino clásico de los cruceros.

Son 23 las playas, la mayoría pequeñas bahías que no se extienden más de un kilómetro; algunas más protegidas y otras más abiertas, con o sin olas, de aguas cálidas o frías según de dónde provengan las corrientes marítimas. Por mencionar algunas, João Fernandes tiene un arrecife de coral para bucear y agua cálida y transparente. Es una de las preferidas de los argentinos y cuenta con muchos servicios. Azeda y Azedinha son de aguas turquesas; Manguinhos, muy tranquila, regala la mejor puesta del sol. A Geribá van los surfistas y amantes de las olas bravas; Ferradura es una piscina natural de agua transparente y tranquila, muy concurrida por familias.

Entre las opciones de alojamiento, se puede optar por casas ubicadas a pocos kilómetros del centro y a escasas cuadras de la playa por 84 dólares por día. Otra opción es alojarse en un hotel que ofrezca una habitación con tres camas, acceso a piscina, parques y vistas espectaculares a la playa. El costo por 14 noches es de $3.323.000, e incluye desayuno.

La temporada de verano 2025 llega con claros contrastes: mientras destinos internacionales como Brasil y Uruguay capitalizan la preferencia de miles de argentinos, ciudades como Gualeguaychú enfrentan el desafío de adaptarse a un contexto complejo. La baja rentabilidad, el impacto de la inflación y el cambio de hábitos de los turistas auguran una temporada marcada por la incertidumbre y la dependencia de decisiones de último momento. Sin embargo, la apuesta al Carnaval y a la resiliencia de los prestadores locales serán claves para mantener viva la tradición turística de la ciudad. Para muchos, más que un verano de disfrute, será un período de reinvención y resistencia.