En el Día Nacional del Guardavidas, el Gobierno municipal rinde homenaje y expresa su profundo agradecimiento a todos los guardavidas que, con profesionalismo y compromiso, permiten que la comunidad disfrute del río y los espacios acuáticos con mayor tranquilidad y seguridad.

La tarea de estos profesionales va mucho más allá de intervenir en emergencias. Su presencia constante, su formación permanente y su capacidad de prevención constituyen un pilar clave de las políticas públicas locales vinculadas al deporte, la recreación y la seguridad ciudadana.

Desde la Dirección de Deportes del Estado local resaltaron el valor social de su trabajo: “Los guardavidas cuidan vidas todos los días. Son una pieza indispensable para nuestra sociedad y cuentan con el acompañamiento permanente del gobierno municipal, que valora, respalda y acompaña su labor”, expresaron desde el área.

La fecha del 4 de febrero fue instituida en memoria de Guillermo “el Chino” Volpe, guardavidas que falleció en 1978 mientras realizaba un rescate en las playas de Mar del Plata. Su entrega y sacrificio marcaron un hito en la historia de la profesión y dejaron un legado de compromiso que hoy sigue inspirando a miles de guardavidas en todo el país.

El Gobierno de Gualeguaychú saluda con especial reconocimiento a cada hombre y cada mujer que ejerce esta vocación en nuestras costas, piscinas y balnearios. Su valentía, responsabilidad y dedicación cotidiana merecen no solo el respeto, sino también el agradecimiento de toda la comunidad.