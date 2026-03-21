Cada 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva, donde se reconozca el valor de la diversidad y se promuevan mayores oportunidades para todas las personas.

En este marco, el Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Accesibilidad e Inclusión, impulsa distintas acciones de sensibilización destinadas a la comunidad. Entre ellas, se destaca la difusión del material “Nuestros días con Facu”, una propuesta que invita a conocer historias que abrazan a las personas en todas sus dimensiones, más allá de cualquier condición. El contenido se encuentra disponible de manera digital a través del siguiente enlace: https://www.calameo.com/books/00571185659ac2cdcdd5b.

Estas iniciativas buscan visibilizar la importancia de garantizar derechos, derribar barreras y promover la participación plena de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la vida social, educativa y cultural.

Como parte de esta conmemoración, se llevará adelante el evento “Celebramos la inclusión”, una jornada recreativa pensada para disfrutar en familia y compartir un espacio de encuentro comunitario. La actividad se realizará el domingo 22 de marzo, de 17 a 19 h, en el Paseo del Ex Frigorífico.

Durante la jornada habrá propuestas para todas las edades, incluyendo show circense, pelotero, música y diferentes actividades recreativas, con el objetivo de fomentar el encuentro, la integración y el disfrute en un ambiente accesible e inclusivo.

Desde el Municipio se destaca que este tipo de acciones forman parte de una política sostenida que busca promover la igualdad de oportunidades, el respeto y la construcción de una ciudad más justa e inclusiva para todos.

De esta manera, Gualeguaychú reafirma su compromiso con la inclusión, invitando a toda la comunidad a ser parte de esta fecha significativa y a seguir construyendo juntos una sociedad que valore y celebre la diversidad.