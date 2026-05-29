El acto oficial comenzará a las 10 horas en el Monumento al Bombero Voluntario, ubicado en la Costanera, y contará con la participación de autoridades, integrantes del cuerpo activo, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y representantes de distintas entidades de la comunidad.

Durante la ceremonia se realizará la colocación de ofrendas florales por parte de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, el Municipio y Veteranos de Bomberos Voluntarios. Además, se entregarán distinciones al personal del cuerpo activo por años de servicio y se concretarán ascensos del personal.

Desde las 9 horas se efectuará el movimiento de móviles para garantizar el inicio puntual del acto. Posteriormente, tendrá lugar la tradicional caravana de unidades por distintos barrios y calles de la ciudad, culminando en el Cuartel Central.

Como cierre de la jornada, a las 12 horas se realizará el tradicional toque extendido de sirena en homenaje y celebración del Día Nacional del Bombero Voluntario