El acto oficial por el 243.º aniversario de la fundación de Gualeguaychú se realizó este lunes 19 de octubre en la Plaza de los Antepasados, ubicada en la intersección de Asisclo Méndez y Ayacucho. La ceremonia, organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, estuvo encabezada por el intendente Mauricio Davico y permitió rendir homenaje a los primeros pobladores y recordar los acontecimientos que dieron origen a la ciudad el 18 de octubre de 1783.

Durante su discurso, Davico expresó: “Recordar el 18 de octubre de 1783 no es simplemente mirar una fecha en el calendario, es honrar el punto de partida de nuestra ciudad, de nuestra cultura y el esfuerzo compartido que nos trajo hasta acá”. Además, destacó la importancia de reconocer el legado de los fundadores y asumir la responsabilidad de continuar construyendo el futuro de Gualeguaychú.

La ceremonia contó con la participación de autoridades civiles, provinciales, municipales, judiciales, militares y de seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas, representantes de instituciones intermedias, docentes, alumnos y vecinos que se acercaron para compartir la conmemoración.

La jornada comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia de los establecimientos educativos participantes, seguido de la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos.

Posteriormente, la viceintendenta Julieta Carrazza, junto con la directora departamental de Escuelas, Marta Irazábal de Landó, y la directora de la Escuela n.º 3 Tomás de Rocamora, María Lorena Etchegoyen, colocó una ofrenda floral frente al monumento a los Antepasados, en homenaje a quienes formaron parte de los orígenes de la ciudad.

El acto continuó con una oración litúrgica a cargo del sacerdote Jorge Almeida y las palabras alusivas de la directora de la Escuela n.º 88 Los Fundadores, profesora Adriana Casenave, quien se refirió al significado de la fecha y a la importancia de mantener viva la memoria de los primeros habitantes.

En su intervención, Davico repasó distintos momentos de la historia local, desde la fundación encabezada por Tomás de Rocamora, bajo el mandato del virrey Juan José de Vértiz, hasta las transformaciones que acompañaron el crecimiento de Gualeguaychú a lo largo de más de dos siglos.

El presidente municipal recordó el trazado original de las primeras 56 manzanas, la labor de los pobladores que comenzaron a desarrollar la villa y el posterior crecimiento de la ciudad, impulsado por el trabajo de distintas generaciones.

También hizo referencia a la identidad gualeguaychuense, a las tradiciones culturales, a las fiestas populares y al vínculo de la comunidad con el río, como elementos que forman parte de su historia y de su sentido de pertenencia.

En otro tramo de su mensaje, el Intendente puso especial énfasis en las nuevas generaciones y en la responsabilidad colectiva de brindarles oportunidades para su desarrollo. Sostuvo que los niños "representan tanto el presente como el futuro de Gualeguaychú" y que "es necesario continuar trabajando para transformar en realidad los proyectos que contribuyan al crecimiento de la ciudad".

Asimismo, vinculó el aniversario con la proyección internacional que atraviesa Gualeguaychú a partir de la realización del Mundial de Canotaje, que reúne a delegaciones de distintos países. En ese sentido, destacó "el camino recorrido por generaciones de vecinos, dirigentes e instituciones que hicieron posible el desarrollo de la ciudad y su capacidad actual para recibir acontecimientos de alcance mundial".

Davico remarcó que el crecimiento de Gualeguaychú "es resultado del trabajo de toda su comunidad, más allá de las distintas gestiones de gobierno, y convocó a continuar ese esfuerzo de manera conjunta".

Al finalizar su discurso, expresó sus buenos deseos por el aniversario y cerró con un mensaje: “Que Dios los bendiga a todos y que siga bendiciendo nuestra querida ciudad”.

Reconocimiento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos

En el marco de la ceremonia, el intendente Mauricio Davico recibió una copia de la declaración de interés legislativo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos por el 243.º aniversario de la fundación de la ciudad de San José de Gualeguaychú.

La iniciativa, presentada por la diputada provincial Lorena Arrozogaray, reconoce la historia, la identidad y el patrimonio cultural de Gualeguaychú, así como el aporte de distintas generaciones a su desarrollo social, productivo, cultural y económico dentro de la provincia.

El documento lleva las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y de la secretaria legislativa, Julia Garioni Orsuza.

La música y la participación de los vecinos marcaron el cierre

Luego del retiro de las banderas de ceremonia, la segunda parte del acto estuvo dedicada a las expresiones artísticas vinculadas con la identidad y las tradiciones de Gualeguaychú.

Los alumnos de la Escuela n.º 88 Los Fundadores interpretaron la Zamba de Gualeguaychú, bajo la dirección de los profesores Juan Marchesini y Laura Bernigaud.

A continuación, estudiantes de la Escuela Primaria n.º 233 Defensores del Oeste presentaron el Vals a Gualeguaychú y El cosechero, en un momento que contó con el acompañamiento del público, que se sumó a cantar las canciones y compartir el homenaje a la ciudad.

La celebración concluyó con el tradicional Feliz cumpleaños, cantado por los presentes, que acompañaron con sus voces el cierre de una jornada dedicada a recordar los orígenes de Gualeguaychú y celebrar sus 243 años de historia.

Ofrenda floral ante el busto de Rocamora

Más temprano, a las 9,30, el secretario de Gobierno, Manuel Olalde, colocó, frente al busto que recuerda la memoria del fundador de la ciudad, Don Tomás de Rocamora, ubicado sobre la avenida que lleva su nombre, una ofrenda floreal, como acto de reconocimiento.