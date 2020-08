Gualeguaychú continuará en ASPO, pero hay incertidumbre sobre la reapertura comercial

El avance de la pandemia del coronavirus covid-19 en el territorio nacional aún está lejos de poder controlarse, y los números arrojados desde Gualeguaychú no posicionan a la ciudad en un lugar tranquilidad. Sin embargo, la no publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) durante la jornada del domingo no permitió que la semana comience con las reglas claras.