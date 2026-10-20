a ciudad de San José fue escenario el domingo 18 de octubre de la Final Provincial de Tiro con Arco, organizada por la Federación Entrerriana de Tiro con Arco (Fetarco), que reunió a más de 70 arqueros homologados de distintos puntos de la provincia.

En una jornada especial, coincidente con la celebración del Día de la Madre, la competencia marcó el cierre del calendario provincial de la temporada 2026, con una importante participación y representantes de diferentes categorías y modalidades.

Entre ellos, los arqueros de Tiro con Arco Gualeguaychú (TCAG) tuvieron una actuación sobresaliente, con numerosas medallas de oro, plata y bronce, además de buenos resultados en las distintas divisiones.

Los resultados de Tiro con Arco Gualeguaychú

En Compuesto Masculino, Carlos Della Penna obtuvo la medalla de plata, mientras que en Compuesto Masculino Sub-18 se quedó con el primer puesto y la medalla de oro. Por su parte, Alejandro Della Penna alcanzó el tercer lugar en Raso Masculino.

En las categorías escuela, Rubén Darío Ortiz logró la medalla de plata y Pedro Guzmán la de bronce en Raso Escuela 40. En Recurvo Escuela 50, Adrián Gómez finalizó en el cuarto puesto.

Entre los representantes juveniles, Elena Rodríguez Nikodem se consagró campeona en JP Recurvo Sub-18 Escuela 40. En JP Recurvo Sub-15 Escuela 30, Amadeo González obtuvo el segundo lugar y Martina Aldaz terminó cuarta. En tanto, Manuel Erdozain consiguió el oro en JP Recurvo Sub-15 Escuela 20, mientras que Santino Flores hizo lo propio en JP Recurvo Sub-13 Escuela 20.

La cosecha de medallas continuó en las categorías AA. En AA2 Raso Escuela 50, Facundo Donoso se quedó con el primer puesto y Marcos Collazo finalizó segundo. Walter Larrea obtuvo el oro en AA2 Raso Escuela 40, y Joel Barrios se impuso en AA2 Raso Escuela 20. Por último, Josefina Broin consiguió el primer puesto en AA1 Raso Escuela 20.

Un cierre de temporada para celebrar

Con una destacada cantidad de podios y representantes entre los mejores de sus respectivas categorías, Tiro con Arco Gualeguaychú cerró su participación en la temporada provincial con motivos para celebrar.

Desde la institución expresaron su orgullo por el desempeño de todos sus arqueros, que volvieron a representar a la ciudad en una competencia provincial y contribuyeron a cerrar el calendario 2026 con una gran actuación colectiva.