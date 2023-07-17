En la actualidad, contó la funcionaria que el Centro de Monitoreo de la ciudad cuenta con 169 cámaras y que la posibilidad de resguardo de la información audiovisual de las mismas se extendió a 60 días.

Al respecto, Arrozogaray comentó: “Nosotros podemos aumentar el monitoreo de esas cámaras, que ofician no solo para las pruebas sino para la prevención. Para que eso sea una realidad, necesitamos más agentes policiales para que vigilen esas cámaras. También trabajamos con Maslein, para ampliar este centro de monitoreo teníamos que agrandar las cuestiones edilicias, es una obra que se está ampliando”.

Por otra parte, dio a conocer que Gualeguaychú cuenta con anillo de seguridad. “Son unos domos de alta tecnología instalados en 7 lugares estratégicos de la ciudad para trabajar contra las mafias, eso se pudo implementar porque en febrero del 2022 recibimos esa tecnología y está 100% instalada”.

Y agregó: “También gestionamos la posibilidad de adquirido lectores de patentes que se instalaría en los accesos a la ciudad, que también están vinculados con la red federal de seguridad a nivel Nacional”.