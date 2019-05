Los cuatros ejes por los cuales se movieron las propuestas fueron Desarrollo Local, Desarrollo Social, Educación y Política para los jóvenes, y un último apartado denominado Multitemática, en el cual cada uno resaltó aspectos de su interés o rescató temáticas y propuestas no incluidas en los tópicos anteriores.

El encargado de romper el hielo fue el intendente Piaggio el cual definiró al Desarrollo Local “como una forma de crecimiento con inclusión” y que le ha tocado encarar esto en un “contexto adverso”. Y enseguida comenzó a enumerar todo lo que hizo durante su primer mandato al respecto, tanto desde el cooperativismo, lo cultural, lo comercial, la recuperación de espacios públicos, concluyendo en la articulación entre Municipio, Provincia y Nación para la construcción de 545 viviendas que dejarán en la ciudad un circulante de $1000 millones.

Luego de cada exposición, cada candidato recibió una pregunta de alguno de sus adversarios, y en este caso el primero en preguntar fue el vecinalista Carrazza, quien con fina ironía remarcó que la enumeración de obras y acciones que realizó el Intendente rompieron las reglas del evento, el cual tenía como propósito hablar de propuestas antes de que virtudes o errores del pasado. En respuesta, los organizadores le señalaron a Carrazza que el carácter del debate era propositivo, lo cual terminó de exterminar cualquier esperanza de discusión e intercambio que hace productivo a cualquier debate.

Por su parte, a la hora de sus exposiciones, Carrazza remarcó sus diferencias con la actual gestión municipal, al cual describió como no consensuado y que para que Gualeguaychú pueda crecer hay que “reconstruir la confianza, que se ha destruido por varias decisiones y normativas que no permitieron generar sinergia positiva en esta sociedad”.

Lo mismo sucedió con el debate de Cambiemos, quien señaló la importancia del trabajo articulado entre Estado, ONGs y fuerzas vivas, y el privado (“que funcione en sincronía y armonía). En cambio, señaló que hoy en día el Estado que actualmente está sobredimensionado y que lo hace a expensas de los otros dos.

Durante el tñópico Desarrollo Local, los organizadores tuvieron que llamar de nuevo al orden cuando consideraron que en su exposición Domingo Carrazza “no estaba siendo propositivo” al criticar algunos aspectos de la gestión municipal. “Es muy difícil”, se lo escuchó protestar al Flaco cuando concluyó esa etapa del tópico.

Finalmente, en el tópico “Educación y Política para los jóvenes”, los candidatos se encargaron de hablarles directamente al auditorio que los escuchaba, compuestos casi en su totalidad por integrantes de la comunidad educativa y universitaria, los organizadores del evento.

Por el lado de Cambiemos, se habló sobre la importancia de la generación de empleo para que los jóvenes no se vean obligados a irse de Gualeguaychú en busca de una carrera y que no vuelvan más. Lo mismo con los que pudieron estudiar en la ciudad: sólo el tener trabajo hará que no busquen nuevos rumbos una vez que tengan su diploma. Piaggio, por su parte, enumeró los trabajos que ha realizado y que ya tiene planeado para el Polo Educativo, con la generación de viviendas estudiantiles aquí y la fomentación de casas de Gualeguaychú en otras ciudades. Finalmente, Carrazza prometió la creación de un área de educación joven orientada a lo social, o sea que no se le lleve sólo capacitación a la gente sino que lleve a los futuros profesionales a volcar su visión de futuro en la realidad. Además, prometió un aumento de 5 millones a 20 millones de pesos el presupuesto para pasantías y financiación de proyectos.