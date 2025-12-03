La primera actividad se desarrolló en la Banca 14 del Honorable Concejo Deliberante, donde Malavasi ofreció una exposición extensa y fundamentada, apoyada en datos técnicos y evidencia científica. Durante la presentación, los concejales fueron interviniendo con preguntas y comentarios que permitieron ampliar distintos aspectos de la problemática.

Más tarde, la agenda continuó con un encuentro abierto en el salón de la Cooperativa Eléctrica. Allí, vecinos y representantes de organizaciones proteccionistas se acercaron para conocer en detalle la situación actual del programa de castraciones y las dificultades que enfrenta para sostener un ritmo adecuado de trabajo.

No obstante, hubo un punto que generó inquietud entre los asistentes: la ausencia de funcionarios municipales y de otros profesionales veterinarios. Su presencia era clave para discutir la implementación del plan, y la falta de participación dejó en evidencia la distancia entre la realidad del programa y lo que se requiere para que funcione de manera efectiva.

Durante su intervención, Malavasi puso cifras concretas sobre la mesa. Señaló que en Gualeguaychú deberían realizarse al menos 42 castraciones por día para comenzar a reducir la superpoblación animal, mientras que los niveles actuales —que varían entre 7 y 20 por jornada— están muy lejos de ese objetivo. Aclaró además que estas cifras no responden a opiniones personales, sino que surgen de estudios científicos que demuestran que, por debajo del umbral mínimo, la reproducción supera cualquier esfuerzo de control.

Otro aspecto que remarcó fue la falta de una estrategia sostenida de comunicación, educación y sensibilización, herramientas contempladas en la ordenanza vigente pero que hoy prácticamente se reducen a la publicación semanal del cronograma. Para lograr un impacto real, señaló, es necesario un trabajo articulado que incluya planificación, personal capacitado y una decisión política firme.

También advirtió que, con el correr de los años, varias de las personas con mayor experiencia y formación en la temática fueron apartadas, dejando lugares clave en manos de actores que no siempre cuentan con el conocimiento necesario o el compromiso requerido. En un campo que demanda continuidad técnica y constancia, estos cambios implican retrocesos difíciles de revertir.

“Los gobiernos duran 4 u 8 años; quienes defendemos a los animales estamos siempre”, fue una de las frases que sintetizó el espíritu de ambas instancias. Una idea que pone en relieve la importancia de sostener políticas públicas consistentes, porque cada interrupción representa un atraso y cada atraso se traduce en más animales desprotegidos.