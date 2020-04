Gualeguaychú dejará de percibir al menos 40 millones de pesos mensuales

El funcionario sostuvo que “hasta el 19 de marzo fue una situación normal en materia de recaudación, luego de esa fecha se comenzó a ver una pronunciada caída que se acentuó en los primeros días de abril”, estimando que “mientras dure la pandemia la tendencia puede llegar a acentuarse teniendo en cuenta que la economía está paralizada. El cálculo que hacemos viene por el lado del CFI que elevó un informe a todas las provincias, señalando que tanto la coparticipación nacional como provincial caería en el orden del 50%, información que la provincia todos los días sube a la página de relaciones fiscales detallando cual es la coparticipación para cada uno de los municipios de Entre Ríos”.

Profundizando en el concepto, Irigoyen sostuvo que “los datos no son alentadores y si bien no se puede sacar una conclusión definitiva, los números en materia de coparticipación, pueden ser aún más bajos”, pidiendo que “la gente tome dimensión de la situación, para este año el municipio tiene un presupuesto de 1900 millones, y si se lo divide por 12 meses, nos queda aproximadamente, un ingreso mensual de 160 millones de pesos”. Explicó que “lo que está planteando la provincia es que los ingresos mensuales, en el caso de Gualeguaychú, deberían reducirse en un 50%. Pasando en limpio 40 de los 80 millones que percibía en ese concepto por un plazo X de tiempo, hasta que se vuelva a los recursos normales”.

“Lo que cada municipio tiene que hacer internamente, es saber cómo van pasar estos meses de invierno con bajísimos recursos, y ver también como nos organizamos para priorizar el gasto, atendiendo los servicios básicos como la potabilización del agua, recolección de basura, tratamiento de residuos cloacales, centros de salud. Se diagramó una estrategia donde priorizamos servicios fundamentales para la ciudad de forma normal y habitual”, puntualizó Irigoyen.

Con relación a la potencial emisión de bonos para pago de proveedores del estado, Irigoyen opinó que “es algo que se está hablando en estas hora y, si bien no es una cuasi moneda, es un arreglo que está haciendo la provincia de Córdoba con sus proveedores, básicamente financiar con quienes lo abastecen, en vez de salir a buscar plata a un banco. Tendría las mismas características que una cuasi moneda, con la salvedad de que es en forma interna y para un sector en particular. Es una posibilidad que se está analizando, una de las opciones para lo que se está por venir, en un contexto distinto de lo que fueron las emisiones de los bonos en 2001, en un momento de quiebre económico donde no había circulante”.

Sobre el pedido de que se bajen la tasas municipales por parte de entidades de la ciudad, Irigoyen indicó que “lo que ha hecho hasta el momento en un corto plazo, por este mes, es el de prorrogar los vencimientos. En el caso del TGI, pasamos el vencimiento al 30 de abril con un diferimiento del pago de la tasa, lo mismo para la tasa de comercio en casi todas las actividades, menos para bancos y telefonía, pasando el primer vencimiento al 24 de abril”, dejando en claro que “con el cobro de las tasas, el municipio asegura el cumplimiento de los servicios básicos”.