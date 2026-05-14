Este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de Juan Bautista Veronesi, histórico referente de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y una de las figuras más representativas de la defensa del ambiente y del río.

Veronesi dedicó gran parte de su vida al compromiso social, educativo y ambiental. Fue uno de los principales impulsores y voceros de la Asamblea Ciudadana Ambiental desde el inicio del conflicto por la instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, convirtiéndose en símbolo de una causa colectiva que puso en agenda la defensa del ambiente y el derecho de las comunidades a vivir en un entorno sano.

A lo largo de los años, Juan Veronesi participó activamente de innumerables movilizaciones, encuentros y acciones de concientización ambiental, siendo además impulsor de iniciativas educativas y sociales como el “Grito Blanco”.



Desde la Municipalidad de Gualeguaychú expresaron su profundo pesar por su partida y enviaron un mensaje de acompañamiento “a sus seres queridos y a toda la comunidad ambientalista, reconociendo el legado de un vecino que dedicó su vida a la defensa del ambiente, la educación y el bienestar de las futuras generaciones”.



A su vez, el intendente Mauricio Davico destacó “el compromiso, la coherencia y la convicción con la que defendió durante décadas una causa que forma parte de la identidad de Gualeguaychú”.



Y agregó: "Juan Veronesi deja una huella imborrable en la historia reciente de nuestra ciudad. Su voz y su lucha por el cuidado del ambiente serán recordadas por generaciones de vecinos que encontraron en él un ejemplo de participación ciudadana y compromiso colectivo”.

Sus restos son velados en la sala ubicada en 25 de Mayo 1370 y su sepelio se realizará este jueves 14 de mayo, a las 16:30 horas.