Entre Ríos concluyó su participación en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrolló en La Rural de Buenos Aires, con una propuesta destinada a mostrar la diversidad de atractivos y experiencias que ofrece la provincia.

La presencia entrerriana tuvo como eje la promoción de sus 10 microrregiones turísticas, con una agenda que incluyó presentaciones, propuestas gastronómicas, actividades culturales y diferentes acciones de promoción. En ese marco, Gualeguaychú tuvo un lugar destacado dentro de las actividades desarrolladas durante la feria.

Uno de los momentos centrales fue la participación del Carnaval del País en las activaciones previstas para el espacio de Entre Ríos. La propuesta permitió llevar a la FIT la que es sin dudas la principal expresión cultural y turística de Gualeguaychú. Integrantes de las comparsas y batucadas dieron una demostración del espectáculo que forma parte de nuestra identidad local.

La agenda provincial también contempló degustaciones y propuestas vinculadas a la gastronomía, además de distintas presentaciones destinadas tanto al público general como a representantes del sector turístico.

Según informaron desde Provincia, durante las jornadas destinadas al público profesional se desarrollaron reuniones de trabajo y se concretaron acuerdos vinculados al crecimiento de la actividad turística.

Entre ellos, se destacó la firma de un convenio entre el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y Flecha Bus, además de la incorporación de la provincia como sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y el 1.º Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía.

También se presentó el Producto Fluvial Entre Ríos, una iniciativa que contó con la participación del presidente del Emturer, Jorge Diego Satto, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el empresario entrerriano Carlos Monti.

La provincia avanzó, además, en un convenio marco con la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Convenciones (AOCA), con el objetivo de ampliar las posibilidades de desarrollo del turismo de reuniones.

La participación entrerriana en la FIT se completó con la presentación de los avances de STAR, una herramienta de diagnóstico y planificación turística destinada a los destinos rurales.