La Agencia Nacional de Seguridad Vial sancionó a 966 conductores por circular con alcoholemia positiva en rutas del país. Los controles se realizan todos los días durante la temporada de verano en puntos estratégicos de alta circulación. Una ciudad de Entre Ríos tuvo dos de los cinco valores más altos detectados en todo el país en lo que va del año.

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzó los operativos de control en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente. ¿La falta principal? 966 casos de alcoholemia positiva.

Los registros más altos de alcoholemia fueron:

Más de 3 g/l en General Güemes, Salta

2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

2,71 g/l en Ruta Nacional 12, Misiones

2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos

2,48 g/l en RN117 y RN14, Corrientes

La ciudad del sur de Entre Ríos ya estuvo entre los registros de alcoholemia más altos del país en los controles que realizó la Agencia Nacional durante los festejos de Año Nuevo y un antecedente similar había tenido en los operativos de Navidad.

Los operativos, que se realizan todos los días en coordinación con provincias y municipios y están desplegados en 39 puntos estratégicos, permitieron además detectar 838 infracciones por falta de RTO/VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y 586 por no utilizar el cinturón de seguridad, informó la ANSV.

También se registraron 372 infracciones por falta de patente o tapadas adrede, y 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra peligrosa que altera la circulación y expone a un riesgo extremo al resto de los usuarios de la vía.

Estas cifras reflejan las principales malas conductas al volante que impactan directamente en la seguridad vial.

Durante las fiscalizaciones, los agentes corroboran la circulación con documentación obligatoria vigente, el consumo de alcohol en los conductores, el uso de los elementos de protección y la colocación adecuada de patentes.