Las condiciones meteorológicas adversas, marcadas por altas temperaturas mantienen vigente una alerta extrema por riesgo de incendios en toda la región. En ese contexto, durante, al igual que la jornada de ayer, este miércoles se volvieron a registrar varios focos ígneos en Gualeguaychú que demandaron la intervención de los Bomberos Voluntarios.

El primer incidente se declaró alrededor de las 12 del mediodía, cuando se reportó un incendio de pastizales en la intersección de calle San José y Ruta Nacional 136. Al lugar acudió el móvil 29, que trabajó para controlar y extinguir el foco ígneo.

Minutos después de las 15 horas, se produjo un incendio de campo en la zona de Boulevard Daneri y Federación. En este caso, intervinieron los móviles 29, 26 y 17, realizando tareas de contención y enfriamiento para evitar la propagación del fuego. El incendio abarcó una superficie aproximada de 5 hectáreas. Según informaron desde el Cuartel, se trabajó con contrafuegos, mochilas y herramientas de mano, logrando proteger viviendas linderas y evitar daños.

Más tarde, cerca de las 16 horas, se registró un nuevo incendio de pastizales en el kilómetro 55 de la Autovía Nacional 14. Hasta allí se desplazó el móvil 37 del cuartel local para sofocar el incendio.

Apenas unos minutos después, se declaró otro foco de incendio de pastizales en la intersección de las calles Perigan y Río Gallegos. Para atender esta emergencia, el móvil 26 se trasladó desde el operativo que se desarrollaba en Boulevard Daneri y Federación. En torno a las 17, finalizadas las tareas en Autovía Ruta 14, el móvil 37 se desplegó en apoyo al móvil 26, que ya se encontraba operando en Perigan y Río Gallegos.



En este marco, las autoridades municipales reiteran que es de vital importancia la responsabilidad ciudadana para prevenir incidentes de este tipo.



