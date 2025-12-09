Este lunes por la noche se encendió el Árbol de Navidad y el pesebre del Paseo del Puerto. Al caer la tarde, la costanera tomó un brillo distinto: el inicio de la temporada navideña.

El encendido, realizado en el Día de la Inmaculada Concepción de María, ofreció una nueva postal para quienes recorrieron el Muelle del Pescador.

La estructura, de 11,5 metros de altura, está conformada por 48 riendas de 15 luces cada una, combinando luces LED cálidas y verdes . La estrella superior, de 2,5 metros, completó el armado. El árbol se encenderá automáticamente todos los días a las 20 horas.