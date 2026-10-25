Gualeguaychú transita la última semana antes de la realización del Pre Cosquín (sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre). El certamen brinda a músicos, cantantes y bailarines la oportunidad de acceder al escenario del Festival Nacional de Folklore más importante del país.

Organizado por la Dirección de Cultura municipal, el encuentro se hará por tercer año consecutivo en la ciudad y ofrecerá un espacio para la presentación de distintas expresiones artísticas. La convocatoria contempla 13 categorías: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental, solista de malambo masculino, solista de malambo femenino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada, conjunto de baile folklórico, canción inédita y expresión oral folklórica.

El jurado estará integrado por Emanuel Ayala, Cristian Capurelli, Andrea Russin y Mauro Gorosito, quienes tendrán a su cargo la evaluación de las presentaciones y la selección de los representantes de la sede Gualeguaychú.

Luis Castillo, subsecretario de Cultura, contó a Ahora ElDía: “Tenemos más o menos los mismos inscriptos que el año pasado para esta época. Sabemos que en los últimos días se inscribe la mayoría d ellos interesados. Nuestros deseos son, por supuesto, poder seguir incrementando no sólo el número de participantes, sino la cantidad de gualeguaychuenses que se presentan, que han tenido un gran desempeño durante la edición anterior. Tenemos muchas expectativas de que lleguen al Nacional y que podamos seguir trayendo más premios a la ciudad. Las perspectivas son muy grandes y entendemos que este certamen es un gran aporte a nuestra cultura local y regional”.

Asimismo, señaló que, año tras año, la intención es crecer y ser mejor como sede: “Desde la organización vemos cómo mejorar, cómo hacer las cosas más ágiles. Por suerte, hemos tenido muy buena recepción desde la primera vez. De hecho, la primera edición fue elegida como una de las tres mejores sedes del país en cuanto a organización. Así que vamos a seguir con esa vara alta, que es algo que para esta gestión importa mucho. Siempre tenemos en cuenta que Gualeguaychú ya de por sí es marca, que siempre nos están mirando y queremos que siga así. Queremos llevar el nombre de la ciudad a cuanto escenario se posible, ya que es algo muy bueno para todos. Estamos convencidos de que será una hermosa edición y de que va a seguir creciendo en los próximos años”.

Volver a intentar

La nutricionista y bailarina Cielo Pereyra volverá a presentarse este año al Pre Cosquín en la categoría Solista de Malambo Femenino, será la tercera vez que participará de esta instancia. En las ediciones anteriores, logró llegar hasta Córdoba, pero no pudo avanzar a las siguientes instancias. Esta es otra oportunidad para seguir luchando por su sueño: “Me vengo preparando todo el año, con mucho ensayo, clases, gimnasio, también desde la parte nutricional que es fundamental y con un equipo que contiene y acompaña, como los amigos, la familia y los profesores que te guían. No sólo es la parte física, sino la emocional, parte de la cual mucho no se habla y es tan importante cuando nos preparamos para este tipo de instancias, en donde la presión o la frustración pueden generarte algunos cambios anímicos”.

Este año sus deseos son disfrutar de la experiencia y dar lo mejor de sí misma: “Más allá del resultado, es una oportunidad más para seguir creciendo y aprendiendo”.

Otro de los gualeguaychuenses que logró llegar a Córdoba y que este año estuvo en las semifinales de la competencia televisiva de canto “Este es mi sueño” es César Cabeza, quien también volverá a presentarse en el Pre Cosquín: “El objetivo siempre es disfrutar de la experiencia, porque sólo se da una vez por año. Por suerte lo tenemos acá en Gualeguaychú. Por supuesto, me gustaría llegar nuevamente al Escenario Mayor de Cosquín. Pisar ese escenario otra vez, sería un sueño. Tiene mucha energía y se aprende mucho. En esta ocasión, me voy a presentar como solista vocal, porque mi compañero de dúo, Hernán Archaina, sale en el Carnaval y no puede participar por una cuestión de tiempos y compromiso. Y también voy a presentarme en el rubro de canción inédita”.

Por otro lado, el músico Rodrigo Ipperi intentará repetir los resultados de la primera edición del certamen en Gualeguaychú: “Voy a presentarme como solista vocal. Con Diego, que me acompaña con la guitarra, participamos dos veces del Pre Cosquín. La primera vez llegamos hasta la final en Córdoba, y obtuvimos la mención de mejores músicos del certamen en 2025. En 2026, no logramos clasificar”.

En esta oportunidad, Rodrigo elegirá un repertorio que ahonda en la identidad litoraleña, ya que su misión como dúo es “llevar al escenario nuestra identidad musical, nuestra descendencia Latinoamérica, y el decir a través de la música, que es lo más importante”.

Sobre la experiencia del año pasado, reconoció que lo agarró con un desgaste importante de la voz: “Incluso, me lo comentó el mismo jurado, eso me ayudó para cuidarme. El primer año que participamos, fue la primera vez que nos presentamos a una competencia artística, y llegamos a la final y logramos una mención hermosa. El segundo año, no ganar nada fue un golpe fuerte a nuestros egos, pero así son las competencias. Valoré un montón que el jurado haya pedido hablar con cada uno de nosotros y preguntara qué le pasaba a mi voz. Por suerte, este 2026 estoy trabajando en la ciudad, ya no voy a trabajar a otras localidades, de escuela en escuela. Esa experiencia me hizo priorizarme. El próximo fin de semana, supongo que va a venir gente de todo el país porque estamos en un lugar estratégico. Siento que va a ser una hermosa edición”.

El gran ganador del 2026 fue Damián Lémes, quien se llevó el premio mayor en Cosquín por su canción inédita “La Yuyera”, una pieza musical que cuenta la historia de Jeroma, una vecina de la ciudad que curaba diferentes dolencias con sus hiervas.

A un año de aquel acontecimiento, Lemes recordó: “Me gusta ver que todo se esté armando nuevamente y me voy enterando de quienes se van a presentar y en qué rubros. Todavía tengo el bello recuerdo del año pasado, que lo voy a llevar por siempre, y sobre todo el orgullo de que haya sido una historia de una vecina de la ciudad, que llego a la consideración nacional para llegar a ese escenario maravilloso. Fueron tres minutos y medio lo que duró la presentación, pero fue inolvidable para mí”.

Los artistas interesados en participar del Pre Cosquín tienen tiempo de inscribirse hasta el martes 27 de octubre. Para realizar consultas y enviar la documentación correspondiente, deberán enviar un e-mail a [email protected].