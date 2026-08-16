Gualeguaychú entró en alerta amarilla por tormentas y recomiendan extremar las medidas de precaución
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo para Gualeguaychú y la región, con vigencia durante la tarde de este domingo 16, la tarde del lunes 17 y la mañana del martes 18 de agosto.
Desde la Subsecretaría de Protección Civil del Municipio informaron que, de acuerdo con el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.
Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.
Según el organismo nacional, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 80 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual, especialmente en sectores del este de Entre Ríos y el sur de Corrientes.
Ante este escenario, y considerando que las condiciones de inestabilidad se extenderán durante distintos períodos entre el domingo y el martes, desde Protección Civil solicitaron a la población “extremar las medidas de prevención, evitar situaciones de riesgo y mantenerse atenta a las actualizaciones de los organismos oficiales”.
Recomendaciones a la comunidad
- Evitar salir mientras se desarrollen las tormentas.
- No sacar residuos a la vía pública y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.
- Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas durante las tormentas.
- Retirar o asegurar objetos ubicados en patios, balcones o espacios exteriores que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.
- Ante actividad eléctrica, evitar permanecer en espacios abiertos.
- Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.
“Protección Civil recuerda la importancia de no exponerse innecesariamente durante el desarrollo de los fenómenos meteorológicos y de seguir únicamente la información y las recomendaciones difundidas por los canales oficiales”, indicaron desde el organismo.