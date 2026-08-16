Desde la Subsecretaría de Protección Civil del Municipio informaron que, de acuerdo con el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Según el organismo nacional, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 80 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual, especialmente en sectores del este de Entre Ríos y el sur de Corrientes.

Ante este escenario, y considerando que las condiciones de inestabilidad se extenderán durante distintos períodos entre el domingo y el martes, desde Protección Civil solicitaron a la población “extremar las medidas de prevención, evitar situaciones de riesgo y mantenerse atenta a las actualizaciones de los organismos oficiales”.

Recomendaciones a la comunidad



- Evitar salir mientras se desarrollen las tormentas.

- No sacar residuos a la vía pública y mantener limpios desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

- Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas durante las tormentas.

- Retirar o asegurar objetos ubicados en patios, balcones o espacios exteriores que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

- Ante actividad eléctrica, evitar permanecer en espacios abiertos.

- Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

“Protección Civil recuerda la importancia de no exponerse innecesariamente durante el desarrollo de los fenómenos meteorológicos y de seguir únicamente la información y las recomendaciones difundidas por los canales oficiales”, indicaron desde el organismo.