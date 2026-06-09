La máxima competencia de la disciplina a nivel nacional que se disputa en las instalaciones del Polideportivo Norte.

El certamen es organizado por la Confederación Argentina de Patinaje, a través del Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines. Reúne a dieciséis equipos provenientes de San Juan, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos.

La ceremonia oficial de apertura, realizada este lunes, contó con la presencia del secretario de Gobierno y Modernización Manuel Olalde, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Igancio Olano, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo y el concejal Raimundo Legaria quienes destacaron la importancia de que la ciudad continúe siendo elegida para albergar competencias de este nivel.

Cronograma del torneo

Los partidos se desarrollarán durante toda la semana en el Polideportivo Norte bajo el siguiente esquema:

- Fase de grupos: del lunes 8 al miércoles 10 de junio.

- Cuartos de final: jueves 11 de junio.

- Semifinales: viernes 12 de junio.

- Finales (Copa de Plata y Copa de Oro): sábado 13 de junio.

Los equipos

Zona A: Concepción Patín Club (San Juan), Paraná Rowing (Entre Ríos), Maipú Giol (Mendoza) y Huracán (Buenos Aires). La

Zona B: Comunicaciones (Buenos Aires), Sindicato Empleados de Comercio (San Juan), Godoy Cruz (Mendoza) y Central Entrerriano (Entre Ríos).

Zona C: Independiente (Gualeguaychú), Valenciano (San Juan), Argentinos Juniors (Buenos Aires) e IMPSA (Mendoza).

Zona D: L. Murialdo (Mendoza), Municipalidad de Ensenada (Provincia de Buenos Aires), U. D. Bancaria (San Juan) y Vélez Sarsfield (Buenos Aires).