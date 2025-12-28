Tras un sábado extremadamente caluroso, las lluvias y tormentas comenzaron a ingresar a Entre Ríos y este domingo se espera una leve baja de temperaturas. En Gualeguaychú, sin embargo, el alivio será moderado, ya que se prevé una jornada todavía calurosa, con cielo algo nublado y una máxima elevada.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que durante este domingo continuarán las precipitaciones en distintos puntos de la provincia, especialmente en el norte entrerriano, donde rige un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad.

La advertencia alcanza a los departamentos Federación, Concordia, San Salvador, Federal y Feliciano, que podrían verse afectados por tormentas localmente fuertes, con intensa actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

En el sur provincial, el foco estará puesto en Gualeguaychú y la región, donde se espera una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que podría alcanzar los 34 grados. Para esta zona se anticipa un domingo con cielo algo nublado y sin fenómenos de relevancia, aunque con condiciones todavía pesadas por la humedad.

En el resto de Entre Ríos, Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá tendrán mínimas cercanas a los 21 grados y máximas de hasta 30, con probabilidad de tormentas aisladas. En tanto, en Concordia y los departamentos del norte se prevé una jornada inestable, marcada por precipitaciones de distinta intensidad.

El pronóstico extendido señala que, pese a este breve alivio, hacia los últimos días del año volverán a registrarse temperaturas muy elevadas en toda la provincia, con especial impacto en el sur entrerriano.