El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 16:00 horas de este miércoles, la ciudad de Gualeguaychú alcanzó una temperatura de 38,4 grados Celsius, convirtiéndose en la ciudad más calurosa de Entre Ríos. Este alto registro es parte de una intensa ola de calor que afecta al centro y norte del país, dejando temperaturas récord en distintas localidades.

Según el SMN, Gualeguaychú ocupa el quinto lugar en el ranking nacional de temperaturas, liderado por la ciudad de José María Ezeiza, con 38,6 grados.

El intenso calor ha generado preocupación entre los habitantes y autoridades locales. La ola de calor comenzó hace varios días, y aunque se espera una ligera disminución de las temperaturas en las próximas horas, el alivio podría ser temporal. Se prevé un leve descenso, pero el calor extremo podría regresar hacia la próxima semana.

El ranking de las ciudades más calurosas de la Argentina

A nivel nacional, Gualeguaychú no es la única ciudad afectada por esta ola de calor. Según los datos del SMN, el ranking de las ciudades con mayor temperatura del día incluye a Punta Indio (Buenos Aires), con 38,5 grados, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que también alcanzó los 38,5 grados.

A continuación, figuran otras localidades como Morón (38,5°C), General Pico (38,1°C) y San Carlos de Bolívar (38°C).

Parte de la provincia, bajo alerta naranja

Según el informe oficial, la alerta naranja implica un efecto “moderado a alto en la salud” y advierte que las temperaturas “pueden llegar a ser muy peligrosas, especialmente para grupos de riesgos (niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas)”. En esta categoría se encuentran los departamentos entrerrianos de Tala, Islas, Uruguay, Gualeguaychú y Colón, indicó ayer el organismo en su sitio web.