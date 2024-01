Amílcar Nani

En marzo de 2020, cuando la pandemia del covid 19 irrumpía en las realidades de todos, hubo un cambio en la gestión de la Brigada de Delitos Rurales de Gualeguaychú con la llegada del Comisario Lic. Cristhian Graciani se hizo cargo del destacamento.

A partir de ese momento, la nueva gestión policial se puso como objetivo disminuir la cantidad de delitos oriundos de esa área, como la del faenamiento y carneada de animales de manera ilegal o la condena efectiva de personas que cometan delitos de abigeato, un hecho punible y estipulado en el códigos Penal Argentino que consiste en el robo o hurto de ganado o animales, principalmente caballos y vacas, aunque también se da en ovinos. En otras palabras, es lo que vulgarmente se conoce como cuatreros.

Cuatro años más tarde, son 29 las personas que terminaron siendo procesadas y condenadas por este tipo de delitos, una de las cifras más altas en comparación al resto de los departamentos de Entre Ríos.

“Considero que es uno de los delitos más complejos de investigar. Nosotros tenemos que compilar pruebas y contarle todo bien documentado a la Fiscalía para que pueda accionar. Tenemos que reconstruir la historia a partir de testimonios de personas comprometidas para poder aportar testimonios, declaraciones y pruebas. Y, cuando podemos, aportar videos fílmicos, algo que prácticamente no hay en las zonas rurales. Muchas veces tenemos la suerte de que queden registros por las cámaras que están en los ingresos a la ciudad, que podamos descubrir algún movimiento sospechoso que nos permite seguir una pista. Esperamos que el día de mañana haya más cámaras y lectores de patentes en los ingresos para que sepamos quien entre y quien sale de la ciudad”, explicó Graciani para dimensionar las complejidades a la hora de llegar a una condena.

En los últimos cuatro años, fueron 29 personas las que terminaron siendo juzgadas o que esperan su juicio por delitos de abigeato: 18 obtuvieron prisión condicional (ya sea por condenas de tres años o por juicios abreviados), cuatro más cumplen prisión efectiva en la Unidad Penal Nº9 “El Potrero”, tres que están a la espera de que se efectivice la condena (uno de ellos murió tras ser encontrado culpable) y cuatro más que están procesadas e imputadas por este tipo de delito que están a la espera de ser juzgados.

“Este tipo de resultados es lo que más le llama la atención al productor rural. Actualmente, el departamento de Gualeguaychú es uno de los que más personas tiene cumpliendo condenas efectivas en toda la provincia de Entre Ríos, y este no es un dato menor”, resaltó el jefe de la Brigada de Delitos Rurales.

¿Pero cómo consiguió nuestro departamento esta efectividad por encima de la media? “Acá logramos una muy buena articulación con la Justicia. Tenemos una relación muy fluida con el jefe de los fiscales Lisandro Beherán y la fiscal Martina Cedrés, con los jueces de Garantía y con los jueces de Ejecución. Pero además tenemos una muy buena articulación con las entidades del campo, como la Sociedad Rural, que es una de las más importantes de la provincia, y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER). Ellos ayudaron mucho en esta relación fluida que se creó entre los productores, la policía y la Justicia. Al mismo tiempo, esto generó un compromiso en la Justicia para que trabaje con celeridad en este tipo de casos donde están involucrados los delitos de abigeato y con la prontitud que ellos requerían para resolver estos delitos”, amplió.

Combatiendo a los carneadores

“En los últimos años no se han recepcionado denuncias de que haya habido faltante de hacienda en pie, o sea que alguien haya ingresado con un camión y se robara todo un lote de animales. No ha habido una denuncia de este tipo. Si, por ejemplo, tenemos casos de personas que entraron y faenaron un animal, o faltantes en pie de uno o dos animales. Esos son los delitos de abigeato que también nos propusimos combatir”, amplió Graciani a Ahora ElDía.

Y los resultados sobre cómo disminuyeron los hechos de personas que entran ilegalmente a un campo y matan y faenan a un animal, quedan a la vista en los registros policiales: hace cuatro años atrás, se denunciaba por semana entre 12 y 15 veces este tipo de delito; mientras que en la actualidad hay una o dos denuncias por semana, y semanas que no se reciben ninguna. “Los números lo demuestran, y esos datos están avalados por los dos discursos en la inauguración de las últimas dos ediciones de la Expo Rural, quienes reconocieron nuestro trabajo”, afirmó.

En 2021, la por entonces ministra de Gobierno y Seguridad provincial Rosario Romero reconoció a la Brigada de Delitos Rurales de Gualeguaychú por ser el destacamento con importantes procedimientos y excelentes resultados en Entre Ríos. Bastó tan sólo un año para que a partir de 2021 empezaran a cosechar los frutos que habían plantado en 2020.

“Yo les digo siempre a los que forman parte de la brigada es que siempre trabajemos para mantener las estadísticas positivas. O igualamos nuestros resultados o los superamos. No podemos bajar nuestros estándares. La vara la levantamos y la mantuvimos en el lugar que tiene que estar. Es bueno dejar la vara alta para que el que venga en el futuro se tenga que esforzar”, sostuvo y agregó: “Para mantener este estándar es imprescindible saber comunicar nuestro trabajo, y también las relaciones con las otras entidades y las instituciones, ya sea Justicia o la Jefatura Departamental o la Prefectura cuando necesitamos una mano en el río. Tener esas buenas relaciones llevó a que el trabajo se haga más ameno y se pueda realizar. Porque si no tenemos cierto apoyo de algunos sectores, de algunas instituciones, si no tenés realmente una unión, este trabajo sería inviables”.

Crecer para seguir cosechando

Desde hace pocos días, la Dirección Prevención Delitos Rurales se encuentra comandada por el Comisario General Cesar Primo, ex Jefe Departamental de Gualeguaychú, quien ha bajado lineamientos y operatividad, apoyando el trabajo de los brigadistas e incrementando fuertemente la presencia del personal en las distintas zonas rurales.

Lo cierto es que el departamento de Gualeguaychú es uno de los territorios más extensos a la hora de controlar en material rural. Sin ir más lejos, es lo más parecido al far west que podemos encontrar por este lado del mundo.

Para los miembros de la Brigada de Delitos Rurales, la adversidad es una constante. Sin ir más lejos, se enfrentan la mayoría de las veces a cazadores, que ya de por sí son personas que van fuertemente armadas.

En este sentido, Graciani destacó también que en la operatividad desarrollada en Gualeguaychú durante estos cuatros años se han podido secuestrar más de 350 armas de fuego de distintos calibres, tanto por el delito de “Tenencia Ilegal de Arma de Fuego” como por infracciones a la “Ley Provincial de Caza”; circunstancias que generan una importante Prevención en la comisión de ilícitos en las zonas rurales de departamento.

Por esto motivos muchos otros más es que en todo este tiempo años se ha visto y palpado una mejora en la seguridad de las zonas rurales, algo que los productores no dejan de agradecer. Y, lo más importante, están logrando lo que los lugareños tanto han pedido y añorado: que se condene a los culpables por los delitos de abigeato.

Trabajo con el Municipio

Otro de los ejes que la Brigada de Delitos Rurales tejió en la comunidad es el trabajo mancomunado con el Área de Veterinaria del Municipio, cuyo principal problema que enfrenta en la actualidad es la cantidad de animales sueltos que hay en el ejido urbano, sobre todo caballos.

“Ahora estamos trabajando junto a la municipalidad. Hay una buena voluntad de trabajar por parte de ellos y que nosotros les colaboremos con los animales sueltos, con una responsabilidad netamente del Área de Veterinaria. Nosotros le colaboramos con el carro, con el traslado y con la seguridad cuando vamos a secuestrar los animales. Facilitamos gran parte del trabajo. Después está la parte de ellos, que es hacer la multa, controlar a los animales y cobrar la infracción para que esa persona que no supo ser responsable con el cuidado del mismo”, subrayó.

Y, como siempre, los datos amparan las dimensiones de esta problemática: en los primeros 25 días de este año, tanto el Municipio como la Brigada tuvieron que intervenir con 24 animales que vagaban sueltos por la ciudad o los principales accesos. Prácticamente, un animal suelto por día en lo que va de 2024.

“Empezamos a trabajar en serio con este tema, sobre todo porque está en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Si te llegás a chocar un caballo, capaz que no lo contás. En el mejor de los escenarios, solamente perdés el capital que uno tiene en un vehículo”, resumió.