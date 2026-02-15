El fin de semana largo vuelve a posicionarse como uno de los principales motores del turismo en el país, con altos niveles de reservas y una amplia oferta de propuestas en distintos destinos. Así lo informó la Cámara Argentina de Turismo (CAT), que destacó el movimiento generado, sobre todo en Entre Ríos.

“Este fin de semana largo de Carnaval vuelve a mostrar la fuerza del turismo argentino, con destinos en todo el país que se prepararon con altos porcentajes de reservas y con una agenda diversa, federal y pensada para distintos perfiles de viajeros”, afirmó la presidenta de la entidad, Laura Teruel.

Además, subrayó que el trabajo conjunto entre el sector público y privado, junto con las acciones de promoción, permitió consolidar al Carnaval como uno de los grandes atractivos del verano. “No solo es una celebración cultural, sino también una oportunidad clave para seguir dinamizando la actividad turística en todo el territorio”, remarcó.

En el Litoral, Entre Ríos aparece como la provincia más elegida para el fin de semana largo, con un nivel de reservas que alcanza el 90%. El informe destaca el fuerte atractivo de sus celebraciones carnavalescas, que se desarrollan en 22 localidades bajo la consigna “22 modos de celebrar el carnaval”.

A la tradicional oferta de comparsas y desfiles, la provincia suma una agenda que incluye fiestas culturales, propuestas gastronómicas y eventos tradicionales en distintos puntos del territorio, lo que refuerza su posicionamiento como destino turístico de verano.

Entre las ciudades con ocupación casi plena se encuentran Gualeguaychú, Concordia, Gualeguay, Santa Elena, y Hasenkamp, con porcentajes cercanos al 100%. En tanto, Villa Elisa registra un 97% de reservas, mientras que Colón y Federación superan el 90%, consignó UNO.