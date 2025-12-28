El ranking de temperaturas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mostró que Gualeguaychú se ubicó este domingo entre las ciudades más calurosas del país, al registrar una temperatura máxima de 30,8°C, en una jornada marcada por el calor intenso en gran parte del territorio nacional.

La ciudad entrerriana formó parte del grupo de localidades con valores térmicos elevados, junto a Pehuajó (Buenos Aires), que alcanzó los 31°C, Chamical (La Rioja), con 30,4°C, y Rosario (Santa Fe), donde el termómetro marcó 30,2°C.

En los primeros puestos del ranking se ubicaron Santa Rosa, en La Pampa, y Villa Reynolds, en San Luis, que compartieron la temperatura más alta del país, con 32,8°C. El podio se completó con Las Lomitas (Formosa), que registró 32,2°C, y Formosa capital, con 32,1°C.

También se destacaron Posadas, capital de Misiones, y General Pico, en La Pampa, ambas con 31,3°C, posicionándose entre las diez ciudades más calurosas de la jornada.

En el norte argentino, además de las altas temperaturas, se registraron sensaciones térmicas considerablemente superiores, lo que intensificó la percepción del calor. En Las Lomitas, la sensación térmica alcanzó los 37,9°C; en Formosa capital, los 38,6°C; y en Posadas, los 36,3°C, generando condiciones de estrés térmico, especialmente durante las horas centrales del día.

Desde el SMN recordaron que este tipo de jornadas, habituales durante el verano, pueden generar impacto en la salud, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En ese marco, se reiteraron recomendaciones como mantener una correcta hidratación, evitar la exposición al sol en horas pico, usar ropa liviana y permanecer en ambientes frescos y ventilados.