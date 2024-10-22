EL CLIMA
Gualeguaychú estuvo entre las diez ciudades con la temperatura más alta del país
La ciudad se ubicó en el noveno puesto. Las Lomitas de Formosa fue el lugar más cálido de la Argentina.
Cada vez es más frecuente que Gualeguaychú esté entre las ciudades de la Argentina que registran temperaturas más altas y la tarde de éste martes no fue la excepción. Con una sensación térmica de 35.5°C, la ciudad se ubicó en el noveno puesto. Las Lomitas, Formosa, lideró el ranking con una sensación térmica de 36.2°.
La jornada se presenta con calor sofocante, en la antesala del sistema frontal que llegará a Entre Ríos. Si bien esta tarde noche comienza el tiempo inestable, se prevén las principales lluvias y tormentas para este miércoles.
Paraná y Concordia se ubican luego como otras de las ciudades más calurosas de este martes. En plena mañana, con una sensación térmica que a las 11 de la mañana se ubicó en 33.5°C.
Alerta por tormentas para este miércoles
Emitieron alerta amarillo en los 17 departamentos de Entre Ríos para este miércoles 23 de octubre en horas de la tarde y la noche.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 65 milímetros, pudiendo ser superados en forma local.
Fuente: Ahora