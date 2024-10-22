Cada vez es más frecuente que Gualeguaychú esté entre las ciudades de la Argentina que registran temperaturas más altas y la tarde de éste martes no fue la excepción. Con una sensación térmica de 35.5°C, la ciudad se ubicó en el noveno puesto. Las Lomitas, Formosa, lideró el ranking con una sensación térmica de 36.2°.

La jornada se presenta con calor sofocante, en la antesala del sistema frontal que llegará a Entre Ríos. Si bien esta tarde noche comienza el tiempo inestable, se prevén las principales lluvias y tormentas para este miércoles.

Paraná y Concordia se ubican luego como otras de las ciudades más calurosas de este martes. En plena mañana, con una sensación térmica que a las 11 de la mañana se ubicó en 33.5°C.

Alerta por tormentas para este miércoles

Emitieron alerta amarillo en los 17 departamentos de Entre Ríos para este miércoles 23 de octubre en horas de la tarde y la noche.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 65 milímetros, pudiendo ser superados en forma local.

Fuente: Ahora