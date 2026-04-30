Tras dos jornadas de intensa actividad en el marco del BAFICI, finalizó el segundo Encuentro Federal de Producción de Industria en Foco. La iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), el Fondo Netflix, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consolidó su misión de potenciar el ecosistema audiovisual con una mirada federal. Durante dos días de intercambio, referentes de la industria, plataformas y organismos gubernamentales trazaron una hoja de ruta sobre financiamiento, la innovación e identidad para la producción nacional.

El encuentro reunió en la Ciudad de Buenos Aires a 30 empresas productoras y profesionales provenientes de las seis regiones del país. Esta selección representó a las provincias de Salta, Neuquén, San Luis, Santiago del Estero, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, Río Negro, Santa Fe, Tucumán, Jujuy, San Juan y Buenos Aires, demostrando el talento del audiovisual en cada rincón del territorio.

La jornada del jueves 23 de abril consistió en sesiones exclusivas para los seleccionados. La agenda comenzó con la charla de Juan Pablo Miller (Tarea Fina) sobre financiamiento internacional y esquemas de coproducción para ganar escala global, seguida por la presentación de Paula Astiz y Cecilia Priguetti sobre herramientas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para el sector. A la tarde, Virginia Koren e Inés Olivero (Chill Sync) junto al abogado Horacio Grinberg profundizaron en las claves de la producción musical en películas y series, abarcando tanto la creación de música original como la inclusión de temas preexistentes, y advirtiendo sobre los desafíos legales y éticos. El día cerró con una charla estratégica de Keka Halvorsen (Netflix) sobre el desarrollo de contenidos desde América del Sur, destacando la importancia de guiones sólidos y personajes honestos como potenciadores de historias.

El viernes 24 de abril, la actividad se trasladó al Teatro San Martín en una jornada abierta al público de BAFICI. Alejandra Marano presentó herramientas de producción sostenible adaptadas a la realidad regional, mientras que Luciano Zarlenga (Fabric Data) analizó estadísticas de mercado que confirman el fuerte interés del público por los contenidos locales. Posteriormente, Vanessa Ragone (Haddock Films) y Santiago Gallelli (Rei Pictures) debatieron sobre la responsabilidad ética al producir documentales con estructuras narrativas de lo real y respetando el punto de vista de sus autores. El encuentro culminó con la charla de la destacada directora colombiana Laura Mora (Matar a Jesús, Los reyes del mundo, Cien años de soledad), moderada por Julieta Greco, donde defendió la imaginación como forma de resistencia y llamó a mantener la autenticidad de la voz propia.

A estas actividades se sumaron también las duplas creativas del Laboratorio Audiovisual, la segunda acción de Industria en Foco en 2025, reforzando el acompañamiento de sus proyectos y la continuidad de la formación de talentos.

El evento contó con la presencia de Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, quien comentó que "nuestra misión es potenciar el enorme talento local y trabajar junto al sector privado para que la industria audiovisual argentina llegue a todas las pantallas". Por su parte, Daniel Pensa, presidente de CAIC, sumó: “es fundamental movilizarnos en tiempos difíciles; agradecemos el acompañamiento de las instituciones gubernamentales que hoy escuchan, están presentes y apuestan al aprendizaje".



Pierre Emile Vandoorne, Vicepresidente de Asuntos Públicos de Netflix para Latinoamérica, comentó que “desde el Fondo Netflix para el desarrollo de habilidades y de la industria audiovisual reafirmamos nuestro orgullo y compromiso con la formación de nuevas generaciones de creadores y creadoras. Queremos que más talentos encuentren su lugar en la industria y que las historias que surjan desde América Latina reflejen quiénes somos, al tiempo que inviten al mundo a descubrir nuestra diversidad y potencia creativa.”



También estuvieron presentes Nahuel Celerier (Subsecretario de Políticas Productivas), Sabrina Slauscius (Directora General de Industrias Creativas, Audiovisuales y Software), Carolina Cordero (Directora General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura) y Juan José Méndez (Líder de Políticas Públicas para América del Sur de Netflix), ratificando el compromiso institucional de potenciar el ecosistema argentino y dar herramientas a los talentos locales para escalar sus contenidos hacia el mundo.

Seleccionados Encuentro Federal 2026:

Alejandro Gallo - Ciudad de Salta, Salta

Amapola Cinema S.A.S. - Ciudad de Neuquén, Neuquén

Andrea Breninato - Ciudad de San Luis, San Luis

Antonella Rago Greco - Ciudad de Santiago del Estero, Santiago del Estero

Azul Lombardia - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Camila Acosta - Oberá, Misiones

Camila Mateo - Gualeguaychú, Entre Ríos

Casamolle - Villa Carlos Paz, Córdoba

Cinematres SRL - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ciro Néstor Novelli - Guaymallén, Mendoza

Guido De Paula - Ushuaia, Tierra del Fuego

Inimaginaria Producciones S.A.S. - Garupá, Misiones

Iwoka Productora Audiovisual - Orán, Salta

Laboratorio de Diseño Artístico Audiovisual - El Bolsón, Río Negro

Lucas Concia - Ushuaia, Tierra del Fuego

Lucrecia Mastrangelo - Rosario, Santa Fe

Mariano Cócolo - Godoy Cruz, Mendoza

Mariano Benito - San Carlos de Bariloche, Río Negro

Mario Martínez - Paraná, Entre Ríos

Martín Falci - San Miguel de Tucumán, Tucumán

Mayra Arasy Nieva - San Salvador de Jujuy, Jujuy

Mimesis S.A.S. - Ciudad de Mendoza, Mendoza

Oriana Castro - Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires

Pez Dorado Compañía Creativa - Ciudad de San Juan, San Juan

Punto de Fuga Cine S.A.S. - Ciudad de Córdoba, Córdoba

Rodrigo Del Canto - Ciudad de Córdoba, Córdoba

Salamanca Cine SRL - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sol Aramburu - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Vecinas Cine SRL - Posadas, Misiones

Victoria Miranda - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sobre Industria en Foco



Industria en Foco es un programa de formación y conexión impulsado por la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (a través de sus Ministerios de Cultura y de Desarrollo Económico) y el Fondo Netflix para el desarrollo de habilidades y la industria audiovisual. Su misión es potenciar el ecosistema audiovisual argentino promoviendo la profesionalización, el intercambio y la diversidad de talentos con una mirada federal.



