El Municipio participará este lunes 29 de junio de la 2° Asamblea Anual del Consejo Federal de Drogas (Cofedro), un espacio que reúne a referentes de las 24 jurisdicciones del país para compartir experiencias y definir criterios de trabajo vinculados a la prevención, atención y acompañamiento de personas que atraviesan consumos problemáticos.

En representación del Municipio participarán el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, quienes fueron convocados para presentar la experiencia local en el panel “Hacia el sistema de prevención y tratamiento: Nación, Provincia, Municipio: la experiencia de Gualeguaychú”.

La exposición estará centrada en el trabajo que se lleva adelante en la ciudad a través del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA), una política pública municipal que desarrolla acciones de prevención, asistencia, acompañamiento y articulación con instituciones y organizaciones de la comunidad.

El Cofedro es convocado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y tiene como finalidad generar lineamientos de trabajo entre los distintos niveles del Estado, a partir del intercambio de experiencias y herramientas implementadas en provincias y municipios.

Durante la jornada, representantes de distintas jurisdicciones compartirán estrategias de intervención desarrolladas en sus territorios, con el objetivo de avanzar en respuestas más articuladas frente a los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas.

En ese marco, Gualeguaychú presentará el recorrido realizado con el PPAA, que contempla acciones de prevención, promoción de derechos, atención y acompañamiento comunitario. La propuesta se sostiene a partir del trabajo conjunto entre áreas municipales, instituciones locales y organizaciones vinculadas a la temática.

La participación en este encuentro permitirá poner en común la experiencia desarrollada en la ciudad y continuar articulando con organismos nacionales y provinciales para mejorar las respuestas frente a una problemática.