Se disputaron anoche, en el Estadio Municipal, las finales pospuestas entre los representativos de la Liga de Fútbol de Gualeguaychú y sus pares de Gualeguay, que debían disputarse el primer domingo de octubre.

Una de cal y otra de arena -en materia de resultados-para los chicos de Gualeguaychú, en el marco de las definiciones del Torneo Provincial de Selecciones Sub 13 y Sub 15, que tuvieron lugar en anoche nuestra ciudad.

En el Estadio Municipal, a primer turno, El seleccionado local venció en la final de Sub 13 a su similar de Gualeguay por 2-1, con goles de Lázaro Carmona e Ian Pérez, y -de esa manera- los dirigidos por Carlos Andrade y Martín Viale se consagraron campeones.

Mientras que, en segunda instancia, el representativo Sub 15 de Gualeguaychú cayó 3-0 y no pudo coronar con el título el gran compromiso, compañerismo y un enorme crecimiento que mostró a lo largo del torneo.

Con la cabeza en alta, el capitán de la Sub 15 recibe el trofeo de subcampeón.

Fotos: Lilian Muñoz.