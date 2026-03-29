Un bloqueo atmosférico inusual para la época del año mantiene temperaturas extremas en toda la provincia y se extenderá al menos hasta el miércoles.

Este domingo Gualeguaychú registró la sensación térmica más alta de Entre Ríos: 40,5 grados, según datos del Servicio Meteorológico Nacional relevados pasadas las 16 horas. El dato ubica a la ciudad en el octavo lugar del ranking nacional de temperaturas más elevadas del día.

La cifra supera a la registrada en Concordia, que alcanzó los 40,3 grados, y en Paraná, donde la sensación térmica llegó a los 40 grados exactos.

El fenómeno responde a un bloqueo atmosférico que el SMN alertó como inusual para esta época del otoño. Según el organismo, el avance de un frente cálido desde el norte del país generará máximas de entre 32 y 38 grados con elevada humedad, lo que disparará la sensación térmica por encima de esos valores. La situación se extenderá al menos hasta el miércoles.

El SMN mantiene además una alerta amarilla por calor extremo en siete departamentos de la provincia: Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Victoria y Gualeguay. El nivel amarillo implica efectos leves a moderados en la salud, con especial riesgo para niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.