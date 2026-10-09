Este viernes 9 de octubre, el Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sede del encuentro "Entre Ríos Brilla en el Senado", una propuesta institucional coordinada por la Dirección General de Cultura y la Dirección General de Relaciones Parlamentarias que busca visibilizar la identidad, el potencial económico y la oferta turística de la provincia.

La actividad fue transmitida en vivo a través de la señal Senado TV y reunió a autoridades nacionales, provinciales y representantes de los sectores productivos, artísticos y turísticos de la provincia y de Gualeguaychú.

El programa incluyó paneles dedicados al potencial económico entrerriano, con la participación de referentes del sector agropecuario vinculados a la producción arrocera y de nuez pecán, además de experiencias sobre la actividad vitivinícola y el enoturismo en la región. Asimismo, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos presentó los ejes de la oferta natural, termal y las tradicionales fiestas populares, sumado al lanzamiento del Festival Internacional de Cine.

De manera complementaria, el público recorrió una muestra de artes visuales en el Atrio del edificio, con obras en pintura, fotografía y óleo dedicadas a los paisajes ribereños y la cultura del litoral. El evento concluyó en el Salón de las Provincias con una degustación de productos típicos que incluye jugos naturales, quesos, alfajores, nueces pecán y vinos de etiquetas entrerrianas entre las cuales se encontraban marcas de Gualeguaychú.