Durante el sábado y domingo pasado, el Centro de Convenciones de Gualeguaychú fue sede de un encuentro provincial de Narcóticos Anónimos (NA), que reunió a representantes de la organización pertenecientes a la zona del río Uruguay. Las jornadas se desarrollaron de 9 a 18 horas.

La actividad contó con el acompañamiento del Municipio, a través del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) de la Dirección de Desarrollo Social. En representación del área participó el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz, acompañando el desarrollo del encuentro y el trabajo que la organización realiza en la comunidad.

En este marco, desde Narcóticos Anónimos destacaron el crecimiento que ha tenido Gualeguaychú en el abordaje de los consumos problemáticos a partir del trabajo desarrollado por el PPAA, valorando las acciones de prevención, acompañamiento y articulación que se vienen impulsando en la ciudad.

Narcóticos Anónimos es una asociación sin fines de lucro integrada por personas para quienes el consumo de drogas se convirtió en un problema y que se reúnen regularmente para acompañarse mutuamente durante el proceso de recuperación. El único requisito para participar es el deseo de dejar de consumir.

El funcionamiento de NA se basa en la ayuda mutua y en el intercambio de experiencias entre sus integrantes. Su propuesta tiene como núcleo un programa de Doce Pasos y plantea la recuperación como un proceso continuo y personal, que cada miembro transita a su propio ritmo junto con el acompañamiento de otros integrantes.

Uno de los principios centrales de la organización es el anonimato, que permite que quienes participan puedan asistir a las reuniones preservando su identidad. Asimismo, Narcóticos Anónimos no se encuentra asociado a organizaciones políticas, religiosas o policiales y no exige la adhesión a un sistema de creencias determinado.

Además de sus reuniones habituales, los miembros de NA desarrollan acciones de sensibilización e información en la comunidad y realizan presentaciones en diferentes ámbitos e instituciones para dar a conocer el programa y las posibilidades de acompañamiento disponibles.