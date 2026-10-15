Emprendedores y representantes de pequeñas y medianas empresas participaron de la capacitación “Tu primera exportación: de una idea a la operación posible”, organizada por el Municipio, a través del Centro de Desarrollo del Conocimiento, junto con la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos.

El encuentro se desarrolló el martes 13 de octubre, a las 19 horas, en las instalaciones de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, ubicada en Mitre 32. La propuesta estuvo dirigida especialmente a quienes buscan dar sus primeros pasos en el comercio exterior y necesitan conocer los aspectos fundamentales para transformar una idea o proyecto productivo en una operación de exportación.

Durante la jornada se abordaron las distintas etapas del proceso exportador, desde la evaluación de las capacidades de una empresa hasta la planificación de una posible operación comercial. También se brindaron herramientas para identificar oportunidades, reconocer desafíos y analizar las condiciones necesarias para ingresar a mercados internacionales.

La capacitación permitió que los participantes se acercaran al funcionamiento del comercio exterior y comprendieran la importancia de contar con información, planificación y una estrategia comercial antes de iniciar una actividad exportadora.

Además, se trabajó sobre las posibilidades de internacionalización de emprendimientos y pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta que el acceso a nuevos mercados requiere evaluar tanto las características de los productos y servicios como las capacidades operativas de cada proyecto.

La actividad surgió de un trabajo conjunto entre el Municipio y la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos, con el objetivo de facilitar el acceso a conocimientos especializados para el sector productivo local.