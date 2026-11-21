Este sábado por la tarde, Gualeguaychú se convirtió en el epicentro provincial de la visibilidad y la lucha por los derechos del colectivo LGBTIQ+ al albergar la cuarta Marcha del Orgullo local y la tercera a nivel provincial.

La jornada que dio lugar al encuentro, reivindicación y celebración de la diversidad con un fuerte tono de reclamo en contra del avance de los discursos de odio y del recorte a las políticas públicas de Salud.

Crédito: MR Fotografía

La convocatoria logró reunir a un gran número de personas autoconvocadas, que acudieron solas, en familia o con amigos, así como también agrupaciones de distintos puntos de Entre Ríos: Orgullo Gchú; Las Diversas Gchú; Diversidad Viva Villa Elisa; Comoc Concordia; Orgullo C. del U.; Orgullo Disidente Paraná; y Diversidad Gualeguay.

Los asistentes a la marcha caminaron bajo dos consignas centrales: una local, “Cuando el odio avanza, volvemos a las calles con orgullo y resistencia”, y otra provincial, “Salud, trabajo y resistencia”.

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La zona de los Obeliscos de la Costanera fue el punto de concentración elegido para esta doble edición, local y provincial, de la Marcha del Orgullo. A partir de las 17 horas, y bajo una lluvia constante, los manifestantes comenzaron a agruparse, muchos llegaron con pilotos y paraguas en mano; y otros tanto, solamente con sus banderas y carteles, así como prendas y accesorios con insignias referidas a la lucha por los derechos del colectivo.

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Todos se congregaron en torno a un pequeño camión con acoplado techado y abierto a los lados, sobre el que iban varias personas bailando y animando la marcha al ritmo de música electrónica y arengando consignas al micrófono. Minutos después de las 18 horas, el contingente emprendió la marcha por la Costanera, en dirección al extremo sur de los Galpones del Puerto.

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La movilización avanzó en un clima festivo durante todo el trayecto: bordeó la Plaza Almeida y avanzó por la continuación de la calle San Lorenzo hasta su unión con Alem, pasando frente a la Prefectura y a la Plazoleta de los Niños. Una vez en el Puerto, y mientras se terminaba de montar el escenario para el festival que continuaría luego, los organizadores del evento dieron lugar a la lectura de una proclama.

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“Nos encontramos para celebrar lo que somos, recordar a quienes ya no están y defender nuestro derecho a vivir con libertad y dignidad. No estamos acá porque todo esté resuelto. Estamos acá porque todavía hay violencia, discriminación y persecución. Porque ningún derecho está garantizado para siempre. No venimos a pedir permiso para existir. Somos parte de este pueblo y tenemos el mismo derecho que cualquiera a vivir, amar, trabajar, estudiar y construir un futuro. Frente a una derecha que busca deshumanizarnos, queremos decirlo bien fuerte: ser gay, lesbiana, bisexual, intersex, trans, travesti o no binarie es ser parte de la humanidad ¡No hay nada que curar, convertir ni corregir! En el mundo avanzan las fuerzas de ultraderecha, que desprecian la democracia, persiguen a las minorías y pretenden arrebatarnos derechos que conquistamos con años de lucha. Pero frente al odio no nos escondemos. Frente al autoritarismo no retrocedemos. ¡Por eso hoy, en Gualeguaychú, volvemos a las calles con orgullo, organización y resistencia! Y nuestra lucha no está separada de lo que vive nuestro pueblo. También tenemos el deber de hablar de lo que está pasando en nuestro país”, remarcó el documento.

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En un apartado posterior, apuntaron las críticas al Gobierno nacional e hicieron mención a los recientes hechos de violencia en los Bosques de Palermo.

“No podemos naturalizar el odio ni mucho menos permitir que se convierta en una política de gobierno. Desde que gobierna Javier Milei, enfrentamos el avance de discursos que estigmatizan a nuestra comunidad, desacreditan nuestras luchas y ponen en cuestión derechos que conquistamos con años de organización. Y cuando quienes tienen la responsabilidad de gobernar promueven estos discursos, no son simples palabras: generan violencia, legitiman la discriminación y ponen en riesgo nuestras vidas. Frente a eso, lo decimos con claridad: ¡nuestros derechos no se negocian! La Ley de Identidad de Género y la Ley de Matrimonio Igualitario son conquistas de nuestra lucha colectiva. No están en discusión. Exigimos que se respeten y se cumplan. También denunciamos la cacería organizada por más de doscientos varones contra trabajadoras sexuales travestis y trans en los bosques de Palermo. ¡No fue un hecho aislado, fue odio organizado!”.

También sumaron una demanda puntual a nivel local: “En Gualeguaychú seguimos reclamando la Casa de la Diversidad. Necesitamos un espacio propio donde encontrarnos, recibir acompañamiento, acceder a derechos, construir comunidad y fortalecer nuestra organización”. A lo que agregaron: “Exigimos áreas de Género y Diversidad activas, con recursos y equipos interdisciplinarios. No queremos oficinas que existan solamente en un organigrama, sin presupuesto ni capacidad de respuesta. Queremos políticas concretas, compromisos y resultados”.

La proclama concluyó: “Hoy, desde Gualeguaychú, le decimos a toda la provincia que no estamos dispuestes a retroceder. Queremos una sociedad donde trabajar alcance para vivir, donde las juventudes tengan futuro en su propia tierra, donde nadie tenga que esconder quién es y donde la libertad no sea un privilegio de quienes pueden pagarla. ¡No venimos a pedir permiso para existir! Venimos a defender lo conquistado, a reclamar lo que falta y a construir una sociedad más justa. Porque el Orgullo es territorio, es memoria, es resistencia y es solidaridad. ¡Es la lucha viva por un lugar digno para habitar y ser! Y mientras haya una persona perseguida por su identidad, una compañera sin trabajo, una juventud sin futuro o un derecho que defender, ¡vamos a seguir en las calles! ¡Viva la diversidad! ¡Vivan las identidades libres! ¡Basta de travesticidios y transfemicidios! ¡No a las terapias de conversión! ¡No al ajuste y a la entrega de nuestra soberanía y nuestro territorio! ¡Por salud, trabajo y resistencia!”.

Asimismo, los testimonios recopilados por Ahora ElDía durante la movilización ratifican el mensaje de respeto a la identidad de cada persona y de búsqueda de una sociedad más justa, libre de odio y prejuicios. “Esta es una lucha colectiva, por más amor y cero odio. Tenemos que estar más unidos que nunca. Por una Argentina que de verdad incluya a todos y no deje a nadie afuera”, expresó Brenda, una docente.

Johana, otra manifestante, señaló: “Vengo a apoyar la marcha porque soy libre y orgullosa siendo heterosexual y considero que todos debemos tener el derecho de sentirnos de la misma manera. La sociedad debería apoyar este reclamo respetando, amando a quienes les rodean y dejándoles ser libres de la forma que quieran”.