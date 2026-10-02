Gualeguaychú volvió a ser protagonista del calendario nacional de tiro con arco al recibir, por segundo año consecutivo, el Torneo Homologatorio organizado bajo el marco de la Federación Argentina de Tiro con Arco (Fatarco).

La competencia se desarrolló el pasado domingo 27 de septiembre y comenzó con normalidad. Sin embargo, las inclemencias del tiempo generaron dificultades durante la jornada y obligaron a suspender momentáneamente el encuentro deportivo.

A pesar de la interrupción, el torneo pudo ser homologado de acuerdo con el reglamento vigente, permitiendo completar la jornada y registrar los resultados obtenidos en las diferentes categorías y distancias.

Los resultados

Entre los representantes locales se destacaron distintos podios en las categorías de compuesto, raso, recurvo y longbow, además de las divisiones de jóvenes promesas.

En Compuesto Masculino, Carlos Della Penna obtuvo la medalla de plata, mientras que también consiguió el primer puesto en Compuesto Masculino Sub-18.

En Raso Masculino, Alejandro Della Penna se quedó con la medalla de oro y Facundo Donoso obtuvo el bronce.

En Recurvo Escuela 50 metros, Adrián Gómez consiguió la medalla de plata. En Raso Escuela 40 metros, Rubén Darío Ortiz alcanzó el segundo puesto y Pedro Guzmán terminó tercero.

Mariana Marín logró la medalla de oro en Longbow Escuela 20 metros.

Los más jóvenes también subieron al podio

En las categorías de jóvenes promesas, Elena Rodríguez Nikodem obtuvo el oro en JP Recurvo Sub-18 40 metros.

En JP Recurvo Sub-15 30 metros, Amadeo González consiguió la medalla de oro y Martina Aldaz la de plata. En JP Recurvo Sub-15 20 metros, Manuel Erdozain se quedó con el primer puesto.

También hubo medallas en las categorías menores: Santino Flores obtuvo el oro en JP Recurvo Sub-13 20 metros, mientras que Benicio Alcala consiguió la plata en JP Raso Sub-13 20 metros.

Por su parte, Walter Larrea ganó la competencia en AA2 Raso Escuela 40 metros, mientras que Joel Barrios hizo lo propio en AA2 Raso Escuela 20 metros. Finalmente, Josefina Broin obtuvo la medalla de oro en AA1 Raso Escuela 20 metros.

De esta manera, Gualeguaychú volvió a formar parte del circuito nacional de tiro con arco, con una nueva edición del torneo homologatorio que combinó la participación de representantes de distintas categorías y edades.