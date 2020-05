Gualeguaychú habilitaría las salidas recreativas recién el fin de semana

El lunes, la ministra de Salud de la provincia Sonia Velázquez brindó precisiones sobre las recomendaciones para el esparcimiento responsable en Entre Ríos. Entre los detalles relevantes del anuncio, está la restricción de que todo esparcimiento se debe realizar en un radio de 500 metros de los domicilios y no más de una hora por día.

Pero al mismo tiempo informó que será cada municipio el que deberá resolver el modo y el momento en poner en práctica este beneficio. Y para la implementación, es condición tener un protocolo sanitario y de restricciones que debe ser aprobado por ambos estamentos estatales.

De esta manera, está en manos de los Municipios la elaboración de los protocolos para poder habilitar el esparcimiento en las diferentes ciudades.

En este sentido, el Municipio de Gualeguaychú puso en marcha la elaboración de las medidas a tener en cuenta, y la primera decisión fue la de no rehabilitar las salidas de esparcimiento o recreativas hasta tanto y en cuanto no tengan en claro todos los puntos para que el beneficio no derive en un brote del coronavirus covid-19 en la ciudad.

Estas medidas comenzarán a ser debatidas el martes 12 de mayo a las 11 de la mañana, cuando el intendente Martín Piaggio y los principales referentes del Gabinete Municipal se reúnan con los integrantes del Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) local. Recién cuando se terminen de debatir todas las posibilidades y protocolos, el Municipio informará la decisión a la ciudadanía.

Sin embargo, según informaron a ElDía fuentes cercanas al Ejecutivo municipal, el intendente Piaggio tiene en mente permitir las actividades recreativas o de esparcimiento recién el fin de semana que viene, y que aún no sabe con qué restricciones: por ejemplo si será con días, terminaciones numéricas del DNI o franjas horarias.

El decreto gubernamental y la responsabilidad de los municipios

“Las personas que deben cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio podrán realizar una breve salida de esparcimiento en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de 500 metros de su residencia con una duración máxima de 60 minutos, en horario diurno antes de las 20 horas”, informó el decreto firmado por el gobernador Gustavo Bordet, mediante el cual autorizó las salidas recreacionales y de esparcimiento en todo el territorio provincial

Según las recomendaciones del Comité de Organización por la Emergencia Sanitaria entrerriano, cada Municipio deberá responsabilizarse de las siguientes situaciones antes de que se lo habilite al beneficio:

1) Definir horarios de uso diferenciado de cada uno de los espacios físicos para evitar aglomeración de personas, considerando el domicilio y el espacio disponible para que puedan estar bien distribuidos, haciendo especial hincapié en el horario asignado a los adultos mayoras tratando de evitar los momentos fríos del día.

2) Garantizar y supervisar que la población no utilice los juegos infantiles y aparatos para hacer actividad física, para lo cual deberán ser anulados.

3) Establecer controles municipales y policiales en cada uno de los ingresos a los espacios públicos, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas y el uso de elementos de bioseguridad establecidos para circular (tapaboca, barbijo y distanciamientos de dos metros).

4) Las salidas deberán ser individuales, a excepción de personas que necesiten acompañamiento (movilidad asistida, discapacitados, menores de edad) recordando que se pueden hacer en un radio de 500 metros.

5) Los adultos mayores que estén en geriátricos o residencias gerontológicas no podrán realizar estas salidas.

6) Durante las salidas, la población debe tener alcohol en gel, pañuelos descartables, servilletas personales y se recomienda llevar botellas con agua para mantenerse hidratados.

7) Toda persona que presente alguna sintomatología (anginas, resfrío, estados gripales) no podrán salir de sus casas bajo ninguna circunstancia.