El maquillador, Gervasio Larrivey, estuvo en boca de todos tras consagrarse como el mejor Maquillador 2025. Así lo entendió el jurado de Aptra (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina), quien le otorgó el reconocimiento en el Martín Fierro de la Moda.

En medio de los agradecimientos y de la ceremonia, que fue transmitida por Telefé, el gualeguaychuense aseguró que pasearía con su Martín Fierro subido a un autobomba.

Efectivamente, el tradicional reconocimiento festivo se va a realizar este lunes 11 de mayo desde las 10 de la mañana.

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El recorrido va a partir desde su casa natal ubicada en el barrio Villa María, más precisamente en Entre Ríos al 1200. Luego, la caravana tomará Rocamora hasta 25 de Mayo, pasando por el centro de la ciudad. Luego girará hacia la Plaza Urquiza para pasar por la zona de la Municipalidad.

Más adelante, continuará el recorrido por el centro hacia el Colegio Nacional y la Plaza San Martín. Por último, la caravana tomará Luis N. Palma hacia Costanera para finalizar en los Obeliscos, frente al río.

Según adelantaron desde la organización del homenaje, allí habrá “música y muchas sorpresas”, tanto para los vecinos que acompañen como para el ganador del Martín Fierro.

En ese sentido, desde el Municipio se sumaron a las tareas organizativas, poniendo a disposición distintas áreas como la Agencia de Seguridad, Tránsito, Ceremonial, Prensa y Comunicación.

Este encuentro será una celebración para compartir entre amigos, amigas y alumnos de Gervasio, que tendrán la oportunidad de sacarse fotos y acompañar este momento de alegría para la comunidad de Gualeguaychú.