A través del Área de Malvinas de la Secretaría de Desarrollo Humano se llevará adelante un acto en homenaje al Sargento Raúl Dimotta, al cumplirse 44 años de la caída del helicóptero Puma AE 505 durante la Guerra de Malvinas. La actividad se realizará el sábado 9 de mayo a las 16 horas en la Plaza Sargento Dimotta, ubicada en la intersección de Almirante Brown y Rubén Darío.

La conmemoración propone un espacio de encuentro para la comunidad, con el objetivo de mantener viva la memoria colectiva y reconocer el valor de quienes dieron su vida en defensa de la Patria. En este sentido, el homenaje busca recordar a Raúl Dimotta y poner en valor el sacrificio de los combatientes de Malvinas.

Durante la jornada se espera la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones, ex combatientes, familiares y vecinos, quienes acompañarán este acto de profundo significado histórico y emocional.

El Sargento Raúl Dimotta, oriundo de la ciudad, forma parte de la historia local y nacional como uno de los caídos en el conflicto del Atlántico Sur. Su figura representa el compromiso y la entrega de quienes participaron en la defensa de la soberanía argentina, y se constituye como un símbolo de memoria para las generaciones presentes y futuras.