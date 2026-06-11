La comunidad de Gualeguaychú rindió homenaje al soldado voluntario Carlos Gustavo Mosto, al cumplirse 44 años de su paso a la inmortalidad durante la Guerra de Malvinas. El acto se realizó en la intersección de Urquiza y Soldado Mosto, donde se descubrió una placa en su memoria y se presentó la nueva señalética de la calle que lleva su nombre.

La intervención incorpora, debajo del nombre de la calle, la inscripción “Héroe caído en Malvinas en 1982. Por amor a la Patria”, con el objetivo de fortalecer la memoria colectiva y transmitir a las futuras generaciones el significado de su historia.

El intendente Mauricio Davico, al tomar la palabra expresó: “Como intendente de Gualeguaychú, siento el orgullo de que nuestra ciudad haya dado a la patria a hombres como Carlos Mosto. Su ejemplo es un faro para las nuevas generaciones, un testimonio de patriotismo y entrega que debemos atesorar”.

Además, remarcó que “Carlos no es solo un hombre en una placa, es un reflejo de miles de hombres que lucharon, que soñaron con un futuro y que, por diferentes razones, quedaron en esas islas lejanas. Su sacrificio nos recuerda la importancia de la paz, pero también la irrenunciable soberanía sobre nuestro territorio”.

Por su parte, Elsa Mosto, hermana del soldado homenajeado, recordó: “Hoy, a 44 años de su entrega por la defensa de nuestra patria, seguimos firmes para que su memoria siga viva. En la escuela que lleva su nombre, en el aula que lleva el nombre de él en la Escuela Normal, en el espacio Soldado Mosto, y ahora en esta calle Soldado Mosto”.

Asimismo, destacó la importancia de que el homenaje permanezca en el espacio público: “Ver los carteles, Soldado Mosto, héroe caído en Malvinas, para nosotros, la familia, es una caricia al alma. Ahora, las futuras generaciones y todos los ciudadanos de Gualeguaychú, cuando pasen, van a saber por qué esta calle se llama Soldado Mosto”.

Carlos Mosto tenía 23 años, estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de La Plata y se presentó como voluntario para ir a las islas. Durante el conflicto asistió a soldados heridos, acompañó a sus compañeros y brindó contención en las trincheras. Por su entrega y su profunda vocación de servicio fue recordado como “el santito de las trincheras” y “el ángel de los pozos”.

Como parte del homenaje, el intendente Mauricio Davico y la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Julieta Carrazza, entregaron a familiares de Carlos Mosto una copia taquigráfica de la sesión del Honorable Concejo Deliberante realizada el 13 de abril de 1984, que dio origen a la Ordenanza N.º 7700/84, mediante la cual se ordenó el cambio de nombre de la calle Estados Unidos por calle Soldado Mosto.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles, militares, de seguridad y eclesiásticas; veteranos de la Guerra de Malvinas; familiares de Carlos Mosto; docentes y estudiantes de instituciones educativas de la ciudad.

El acto finalizó con la entonación de la Marcha a Malvinas.