Gervasio Larrivey, maquillador y artista gualeguaychuense con una destacada trayectoria vinculada al Carnaval, el teatro y la moda, ganó el Martín Fierro de la Moda en la categoría Mejor Maquillador/a. Este lunes, en el marco de una caravana realizada por la ciudad, junto a su familia y amigos, pasó por la Municipalidad, donde fue recibido por el intendente Mauricio Davico, la viceintendente Julieta Carrazza, el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde, y concejales.

“Si bien es un reconocimiento personal, yo sostengo que esto es una celebración colectiva, es una celebración a un trabajo colectivo”, expresó Larrivey durante el encuentro, en el que compartió con los presentes la emoción de traer el Martín Fierro a Gualeguaychú.

El intendente Mauricio Davico saludó al artista, felicitó también a su familia por el acompañamiento permanente y le manifestó el orgullo que representa para la ciudad este reconocimiento nacional. Además, le entregó una bandera de Gualeguaychú con asta y pie, que Larrivey colocará en su nuevo estudio, próximo a inaugurarse durante la primera semana de junio en Buenos Aires.

Durante la visita, el artista dialogó con las autoridades, familiares, amigos y vecinos que se acercaron a saludarlo. Allí repasó brevemente su recorrido profesional y recordó que sus inicios estuvieron vinculados al Carnaval y al teatro, antes de desarrollarse también en el mundo de la moda.

Larrivey destacó especialmente el rol de quienes lo acompañan en cada proyecto y marcó una diferencia sobre la forma de entender el trabajo artístico. “Cuando recibí el Martín Fierro, se lo dediqué a todas las personas que me acompañan. Todo el mundo habla del equipo que está detrás, pero yo hablo del equipo que está al lado mío, acompañándome. Entonces, para mí es una celebración colectiva de mucho trabajo, de mucho sacrificio, y es una alegría enorme poder traerlo a Gualeguaychú para celebrar acá”, afirmó.

Sobre su vínculo con Gualeguaychú, Larrivey expresó: “Lo primero que meto en la valija cuando viajo son los colores de Gualeguaychú, y es también un poco eso, a donde vaya, trato de dejar en alto a la ciudad”.

La visita permitió reconocer el camino de un artista nacido en Gualeguaychú que llevó su trabajo a escenarios nacionales e internacionales y que volvió a la ciudad para compartir con su gente uno de los premios más importantes de la moda argentina. Su paso por la Municipalidad fue también una forma de reafirmar ese lazo con la ciudad que, según sus propias palabras, lleva consigo cada vez que viaja.