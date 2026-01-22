Esta semana, Gualeguaychú dio un nuevo paso en su puesta en valor urbano a partir de una articulación de lo público y lo privado que reúne al Gobierno de la ciudad, a empresarios gastronómicos y a reconocidos sponsors del sector privado.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Gobierno de Gualeguaychú y empresarios gastronómicos de la calle San Lorenzo, junto al acompañamiento de empresas como Coca Cola Argentina, Frigorífico La Morena y Pinturería Helcías.

Se trata de un programa de embellecimiento urbano que tiene como objetivo jerarquizar el polo gastronómico de calle San Lorenzo, uno de los puntos de la ciudad más concurridos, tanto por vecinos como por turistas. Las acciones previstas incluyen la instalación de nuevas luminarias en las columnas de la peatonal, mejorando la iluminación y la seguridad del área, y la colocación de un cartel indicativo que identificará claramente a todos los comercios que forman parte del polo.

Desde el Gobierno municipal destacaron la importancia de este tipo de iniciativas colaborativas, que permiten mejorar la estética urbana, fortalecer la identidad de los espacios comerciales y acompañar el crecimiento de la actividad gastronómica local. Por su parte, los empresarios también valoraron el compromiso de los sponsors y del trabajo articulado con el Estado para seguir consolidando a Gualeguaychú como un destino atractivo y ordenado.

Según informaron, las tareas se verán en los próximos días y forman parte de una agenda más amplia de mejoras urbanas que buscan potenciar la experiencia de quienes transitan y disfrutan de la ciudad.