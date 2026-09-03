Gualeguaychú formará parte de la comitiva de Entre Ríos en un importante encuentro internacional que se desarrollará en Montevideo este fin de semana. La propuesta tiene como objetivo acercar al público uruguayo diversas alternativas para conocer y disfrutar los atractivos del destino de cara al inicio de la primavera y las próximas vacaciones de verano.

La llegada de los meses de mayor movimiento turístico marca el comienzo de una intensa agenda de promoción. En este marco, el equipo de la Dirección de Gestión Turística brindará información detallada sobre naturaleza, gastronomía, opciones de alojamiento, propuestas culturales y experiencias para planificar tanto una escapada primaveral como el descanso estival.

El sector exterior del predio concentrará las principales acciones de contacto directo con los visitantes mediante tráiler institucional de Entre Ríos. El vehículo, equipado con sonido, pantallas, mesas, sombrillas y soporte audiovisual, funcionará como un punto central de información y presentación de la oferta local.

Está prevista la entrega de merchandising oficial junto con degustaciones de alfajores artesanales, además de vinos producidos por los establecimientos que integran el Camino del Vino local. La experiencia se completará con la exhibición de tocados y espaldares del Carnaval del País.

“La participación en el encuentro internacional abrirá una ventana estratégica en los medios de comunicación uruguayos, cuya cobertura periodística amplificará la difusión de la propuesta local. Esta gran vidriera regional permitirá llegar de manera directa a miles de potenciales visitantes del vecino país que ya evalúan opciones para sus próximas escapadas y vacaciones”, manifestaron desde Turismo Municipal.