Gualeguaychú cerró su participación en las rondas preliminares del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026 con un balance altamente positivo: cinco de los nueve rubros en los que compitieron representantes locales lograron clasificar a la instancia final, reafirmando el nivel artístico de la sede y el trabajo sostenido que se realiza en la promoción de la cultura folklórica.

Las jornadas decisivas se desarrollaron los días miércoles 7 y jueves 8 de enero en la ciudad de Cosquín. Debido a las condiciones climáticas adversas y a las lluvias persistentes, la competencia del jueves fue trasladada al Centro de Congresos y Convenciones, donde el certamen se llevó adelante sin público presente, con la participación exclusiva de artistas, delegados, jurados y organización y con transmisión oficial a través de las plataformas de Aquí Cosquín.

A lo largo de ambas jornadas, los artistas de Gualeguaychú se presentaron ante el jurado oficial del certamen en distintos rubros, logrando destacadas actuaciones que les permitieron acceder a la final, instancia previa al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Ganadores de Gualeguaychú – Clasificados a la final

Los representantes locales que lograron el pase a la instancia final del Pre Cosquín 2026 son:

Solista vocal: Carla Daniela Chávez e Ignacio Sartori Cabrera

Dúo vocal: Archaina – Cabeza

Conjunto de baile folklórico: La Gauchada

Canción inédita: Damián Lemes, autor e intérprete de “La Yuyera”

Pareja de baile tradicional: Gutiérrez – Jaime

Durante la jornada del jueves, se realizó además la entrega de certificados oficiales de participación a representantes de instituciones, delegados de las distintas sedes y participantes del certamen. En representación de Gualeguaychú, recibieron los certificados el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y Walter Mendoza, delegado de la sede Gualeguaychú. La entrega estuvo a cargo del intendente de Cosquín, Raul Cardinali, junto a funcionarios municipales.

Con estos resultados, Gualeguaychú vuelve a posicionarse entre las sedes con mayor nivel de desempeño en el Pre Cosquín, y se prepara para acompañar a sus artistas en la instancia final del certamen, donde competirán por un lugar en el escenario del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.