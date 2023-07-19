Juan Pablo Massaferro, director del Proyecto Unir, una ONG especializada en el tratamiento interdisciplinario de consumo problemático contó en Ahora Cero Radio que notan el incremento de la enfermedad de la adicción.

Al respecto, Massaferro señaló que “lo que más se visualiza es el consumo de cocaína, paco y pasta base. Se acrecentó muchísimo el consumo y la exposición, hoy están más expuestos los lugares donde se vende, y antes el que consumía droga se escondía más y ahora se lo hace más en la vía pública”.

Según informó, la problemática abarca a jóvenes desde los 15 años hasta adultos de 60 y 70 años.

“Hay muchos chicos que nacen en casas donde ya se consume cocaína o comercializan. Hay gente con recursos altos que consume paco. Tiene que ver con la enfermedad y con cuál es la sustancia que le viene a llenar ese vacío que siente a la persona. El adicto ve en la sustancia el remedio para una enfermedad que detecta”, explicó.

Si bien existen algunos dispositivos en la ciudad y desde el hospital se busca brindar contención, no alcanza, e incluso la falta de un lugar de internación para personas con consumo problemático es una gran deuda que hay en la ciudad.

En este sentido, en medio de la campaña política se observa a algunos candidatos que proponen la creación de este tipo de dispositivos, sin embargo, destacó el director de Proyecto Unir que “se habla mucho más de lo que se hace. Y ahora vemos que se habla más, pero lo importante es lo que puedan hacer”.

Por último, el centro de internación y tratamiento ubicado en Concepción del Uruguay, según Massaferro está compuesto en un 70% de gualeguaychuenses, y en Buenos Aires es posible encontrar a una persona oriunda de nuestra ciudad en cada uno de ellos.