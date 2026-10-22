El desarrollo del Mundial de Canotaje Maratón en Gualeguaychú estará condicionado por el estado del tiempo durante la jornada del este viernes. Luego de una jornada de jueves marcada por la inestabilidad, el viernes presentará un panorama más estable para la continuidad del evento deportivo ecuménico que paraliza la ciudad

Pronóstico para este viernes

La jornada comenzará con niebla a las 6 y una temperatura de 16.4°C. Con el correr de las horas, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 23.1°C durante la tarde. Se esperan condiciones de lluvia irregular en las cercanías durante gran parte del día, con una probabilidad del 80% y vientos que rotarán hacia el sector sur, alcanzando una velocidad máxima de 21.6 km/h. Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto con una temperatura de 18.7°C.

Perspectivas para el sábado

Para el sábado, el servicio meteorológico prevé un descenso en las marcas térmicas, con una máxima de 19.6°C y una mínima de 12.4°C. El cielo se mantendrá nublado y con probabilidad de lluvias irregulares en las cercanías, acompañadas por vientos del sector sur que alcanzarán los 24.8 km/h.